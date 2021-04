La Fira de Primavera de Navàs aposta pel comerç local i potencia els actes culturals

El 17 i 18 d'abril Navàs tornarà a gaudir de la Fira de Primavera, que enguany arriba a la 89a edició. Serà, però, segons explica el consistori, «una fira radicalment diferent a les realitzades fins al moment, a excepció de la de l'any passat que, en ple confinament, es va haver de fer de forma virtual». A causa de la pandèmia de la covid-19 i les diferents mesures sanitàries que en deriven, no hi haurà parades de firaires ni atraccions. Amb tot, des de la regidoria de Promoció Econòmica s'ha tirat endavant una fira que dóna protagonisme als actes culturals de tots els formats i per a tots els públics i es potencia la presència del comerç navassenc, que tindrà un espai propi on exposar els seus productes.

Els espectacles infantils copsaran la majoria dels actes preparats. Així, dissabte el matí, hi haurà un circuit d'orientació en família al Pla de Sant Pere, que servirà per fer una activitat en família mentre es descobreix un dels paratges arqueològics més imponents del municipi. A les 12 i a les 17h, la companyia Campi qui Pugui presentarà l'espectacle Asteroid al mig del passeig, on hi haurà impactat un meteorit molt especial. Finalment, a les 19h, els navassencs Instròniks oferiran un concert interactiu i de reflexió sobre l'ús de les tecnologies a la Plaça de l'Ajuntament.

El diumenge, durant tot el matí a la Plaça Gaudí, hi haurà activitats infantils per a infants de 0 a 5 anys, jocs de fusta tradicionals i jocs relacionats amb el circ. A la tarda, a les 18h, i també a la Plaça Gaudí, la companyia Teatre Nu ens ensenyarà el seu particular Teatre Arrossegat de Catalunya.

La Fira es clourà a les 19h, al passeig Ramon Vall, amb un concert dels santandreuencs Ginestà, dos germans que busquen un so contemporani mitjançant loops i beats electrònics a través del folk i la cançó protesta. Un grup que el 2019 va guanyar un Premi Enderrock. Properament, el consistori publicarà a les xarxes socials la manera com reservar entrades per al concert, que seran gratuïtes.



Visites al Centre Enoturístic

D'entre les activitats programades, destaquen també les jornades de portes obertes del Centre Enoturístic del Pla de Bages. Tant el dissabte com el diumenge s'obriran les portes en l'horari habitual, de 10 a 14h. El dissabte, però, es farà un Tast de Primavera, on es podran degustar els vins de Vinyas d'Empremta (11h), La Diferenta (12h) i Exibis (13h). Els tastos es realitzaran a l'exterior del centre i cal inscripció prèvia enviant un correu a centreenoturistic@navas.cat. Les places són limitades i només hi ha opció d'apuntar-se a una de les sessions.



Aposta pel comerç local

El diumenge, a partir de les 9h i durant tot el matí, al Passeig Ramon Vall es durà a terme el Mercat d'oportunitats, on el comerç navassenc oferirà el seus productes tal com si fos el tradicional mercat de la ganga. Una ocasió especial per triar i remenar a bon preu i donar vida al comerç local.

A més, del 6 al 24 d'abril hi ha la campanya «Somnis» a través de la qual el veïnat podrà anar a comprar a qualsevol dels 37 establiments que participen a la campanya i haurà d'omplir una butlleta amb el seu nom, cognoms i telèfon de contacte. A partir del 26 d'abril, d'entre totes les butlletes presentades se n'escolliran 37 a l'atzar, i seran les que rebran 200 euros a gastar en els establiments que els hagi tocat. La campanya repartirà premis per un valor total de 7.400 euros entre els veïns i veïnes que hi participin.