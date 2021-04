Sant Fruitós replanteja la ubicació del tanatori i ara el vol dins el nucli

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat fil a l'agulla per poder disposar «aviat» d'un tanatori que voldria ubicar en algun espai a dins del poble «perquè s'hi pugui accedir a peu», segons ha explicat l'alcaldessa Àdria Mazcuñan. Això suposa un canvi radical de plantejament respecte el projecte acordat en l'anterior mandat amb Eternam Serveis Funeraris però que finalment no va prosperar per incompliment de contracte, i que preveia la construcció d'un tanatori amb crematori en uns terrenys al costat del cementiri municipal.

La proposta amb què treballa l'actual govern és encara molt embrionària però s'allunya del macroprojecte d'Eternam perquè no complirà ni una cosa ni l'altra. Es vol en un espai el màxim de proper als veïns, i no contempla cap crematori, sinó tan sols un tanatori amb sales de vetlla. Per començar-ho a encarrilar l'Ajuntament ha demanat als serveis tècnics municipals que estudiïn possibles espais a dins del nucli on es pugui ubicar l'equipament, per la qual cosa, en principi quedarien descartats indrets més allunyats com el propi cementiri o alguna de les zones industrials que hi ha al municipi.

També es rebutja la construcció d'un crematori com si que contemplava l'anterior projecte, entre altres coses perquè en el moment que es va començar a plantejar, ara fa quatre anys, no n'hi havia cap en tota la comarca, mentre que ara ja n'hi ha un de construït a Manresa. Tot plegat farà que el projecte que ara es plantejarà serà d'unes dimensions més reduïdes, amb la voluntat de buscar eficiència i rapidesa, si bé no es començarà a definir fins que no se sàpiga quina pot ser la seva ubicació exacta.

«No es pot demorar»

Mazcuñan recorda la importància que té per al poble poder disposar d'un tanatori, tenint en compte que és un servei molt estès «en altres poblacions de les dimensions del nostre, o fins i tot més petits». Diu que «no és urgent d'avui per demà, però hi hem de treballar perquè no es demori» més del que ja ho ha fet el projecte fracassat d'Eternam, que si hagués prosperat segons les previsions inicials, hores d'ara ja seria una realitat. I és que l'empresa Vigincost 2015 (amb el nom comercial d'Eternam Serveis Funeraris), va donar a conèixer la seva proposta la primavera del 2017, i quan semblava que estava tot encarrilat (ja amb la llicència d'obres a punt i després d'haver assumit també la gestió del cementiri municipal per a un període de 45 anys inclosa en l'acord), el procés es va paralitzar. La tardor passada, un any i mig després de la data prevista per a l'inici d'uns treballs que no van arribar a començar mai, l'Ajuntament va rescindir el contracte a l'empresa per incompliment i ha recuperat la gestió del cementiri.

Tot plegat ha suposat un temps més de demora que fa que hores d'ara Sant Fruitós continuï sense tanatori, quan és un servei «que no volem deixar perdre», diu l'alcaldessa. Tot i que no posa dates confia disposar aviat de les alternatives d'ubicació que estan preparant els servis tècnics i a partir d'aquí poder definir el tipus d'equipament que tindrà Sant Fruitós.