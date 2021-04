Sant Vicenç destinarà aquest any 353.000 euros a la reactivació de l'activitat econòmica al municipi

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat un nou pla de reactivació econòmica que compta amb un pressupost de 353.150 euros aconseguit del romanent de tresoreria, i que dona continuïtat als ajuts que ja es van aprovar l'any passat.

Amb aquest nou pla, l'Ajuntament vol prioritzar la contractació temporal de persones a l'atur, amb 150.000 euros. En concret, preveu 9 contractacions per cobrir tasques d'auxiliar administratiu, peó de manteniment, neteja de les dependències municipals, operari d'equipaments culturals, agent cívic i enginyer tècnic.

L'oposició s'absté

El pla es va aprovar en el darrer ple amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció de Junts per Sant Vicenç, que es va abstenir després que el govern no acceptés una esmena proposada per Junts en què proposava ajuts per a alguns sectors més afectats com la restauració, comerços i autònoms, de 2.500 i 1.500 euros respectivament. El portaveu del grup, Dani Mauriz, argumentava que «eren els sectors més afectats per la pandèmia» i que caldria destinar a aquesta ajuts «només un 8% més del romanent» que contemplava el pla. Va dir que la seva proposta està «ben lluny» de la inicial del govern santvicentí que era de 300 euros per a comerciants i 200 per a autònoms.

El govern per la seva banda, sosté que el pla manté les línies obertes l'any passat a través del programa ReiniciemSVC, de manera que es continuarà donant suport als professionals autònoms, comerços i bars i restaurants, amb una partida de 85.000 euros i amb aportacions directes de 600, 800 i 1.000 euros, respectivament. També es potencien les subvencions per a empreses que contractin persones a l'atur i per als professionals autònoms, dues partides que es reforcen i passen de 10.000 a 20.000 euros, respectivament, i continuaran vigents els microcrèdits amb una partida de 40.000 euros.