Avinyó actua al tram nord del carrer Raval, que estava pendent d'urbanitzar

L'Ajuntament d'Avinyó ha posat en marxa les obres per dotar dels serveis urbanístics bàsics al tram nord del carrer Raval, que és de competència municipal. L'actuació consisteix en la pavimentació d'aquest tram de carrer dotant-lo de la xarxa de sanejament i renovant la xarxa d'abastament d'aigua potable, actualment de diàmetre insuficient.

L'obra donarà continuïtat a la pavimentació existent tant de la calçada per vehicles com de la vorera per als vianants. També inclou la millora i renovació de l'enllumenat públic. L'àmbit on s'actua està situat entre el final de la part urbanitzada del carrer Raval i l'inici del tram que es troba dintre del Polígon d'Actuació Urbanística, PAU-1, previst en el POUM d'Avinyó. Aquest tram, que ha d'enllaçar amb la carretera de Balsareny i és de competència exclusivament privada, s'executarà en una segona fase.