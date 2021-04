L'Ajuntament convoca la segona edició dels Guardons Pobles de Fonollosa

L'Ajuntament de Fonollosa ha convocat la segona edició dels Guardons Pobles de Fonollosa per reconèixer i homenatjar a persones, entitats o col·lectius de Canet de Fals, Fals, Camps i Fonollosa, que desenvolupen o han desenvolupat la seva activitat en els àmbits cultural, associacionisme, esportiu, social, econòmic, pedagògic, acadèmic, cívic o juvenil. Es poden presentar candidatures fins al 23 d'abril.

El consistori convoca els guardons per reconèixer i homenatjar a persones, entitats o col·lectius dels pobles o vinculats a ells que han destacat pels èxits assolits o per la promoció que han fet del municipi de Fonollosa en els seus àmbits. En especial, es vol reconèixer «l'esforç, la superació, la tenacitat i el treball en favor del territori i la comunitat», apunten des del consistori. Els guardons també tenen per objectiu reconèixer trajectòries destacades en la vida dels pobles de Fonollosa.