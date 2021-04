Sant Joan s'estrena en el model del cohabitatge amb cinc pisos protegits

Sant Joan de Vilatorrada destinarà un edifici del centre del poble al cohabitatge, un model encara molt embrionari a la comarca i basat en el sistema de protecció oficial però en què el conjunt dels inquilins s'integren en una cooperativa que serà la titular de l'immoble amb voluntat de durada indefinida.

Es tracta d'un bloc de cinc habitatges situat al número 16 del carrer Sant Valentí, que la cooperativa Sostre Cívic va adquirir d'una entitat bancària pel procés de tanteig, que dona preferència de compra a l'administració o a promotors socials com Sostre Cívic, mitjançant un préstec de l'Institut Català de Finances. És un bloc del 2015 en què no ha viscut mai ningú, i que amb aquest rescat ara podrà tenir els primers inquilins mitjançant el model de propietat col·lectiva. Consta de baixos i dues plantes amb habitatges de diferents mides, tots de protecció oficial, d'entre 36 i 80 m2, i ascensor, a banda de subministrament de serveis. També hi ha un traster i un garatge de sis places al soterrani que només s'adquiriran si ho acorden els inquilins.

I és que el model de cohabitatge implica el control, decisió i gestió conjunta de l'immoble perquè totes les persones residents en són sòcies, i impossibilita el lucre individual a partir de la venda o el lloguer de l'habitatge. A més, hi pot haver espais compartits.

L'obertura, per al juny

Fonts de la cooperativa Sostre Cívic asseguren que ja hi ha persones interessades en aquests habitatges, si bé tot just ara es comença a posar l'operatiu en marxa. Ahir es va fer una sessió informativa al municipi i avui es preveu fer una visita a l'immoble abans d'obrir el període d'inscripcions, que serà del 15 d'abril al 5 de maig. La previsió és que s'hi pugui viure de cara al juny

Es donarà prioritat a famílies o grups per davant de persones individuals i que siguin de Sant Joan o d'entorns propers. S'hauran de reunir els requisits per poder optar a habitatges protegits i caldrà un capital social inicial d'entre 2.500 i 4.000 euros (retornable si es marxa) i una quota d'ús fixa d'entre 350 i 550 euros mensuals segons el pis. Són preus derivats dels costos d'adquisició, manteniment i funcionament del projecte, i no del mercat.