L'Ajuntament de Sant Vicenç exigeix a Renfe que «acceleri» el projecte de rehabilitació de l'estació

L'Ajuntament de Sant Vicenç ha exigit a Renfe i Adif que accelerin el projecte de rehabilitació integral de l'estació del municipi. Ho ha fet en el marc de la trobada de la Comissió territorial de Rodalies, on s'ha presentat l'actualització del Pla de Rodalies 2020-2030. El document recull l'actuació a Sant Vicenç en la fase II (2019-2024) com a acció "prevista", però l'Ajuntament demana que sigui "prioritària". La reforma integral de l'estació inclou un pas subterrani entre andanes. L'obra és reivindicada des de fa temps al municipi.

Des de l'Ajuntament, expliquen, estan "intensificant els contactes per aconseguir que es concretin els terminis". El setembre passat es va celebrar una trobada amb els responsables de Rodalies i el consistori ja n'ha demanat una de nova per desencallar "el tràmit administratiu" i aconseguir "avançar per fer realitat l'obra pendent".