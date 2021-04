Santpedor orienta els horts urbans cap als joves

Set anys després de la posada en marxa dels horts urbans com a eina de suport per a persones amb necessitats socials i com a espai de lleure familiar, Santpedor vol donar un nou enfoc a la proposta i fer-la extensiva entre els joves. Es tracta d'un projecte comunitari impulsat conjuntament amb el casal de joves Lokal de la Vila, que arrenca aquesta setmana.

L'hort jove, que és com s'ha batejat la proposta, de moment incorpora dues parcel·les situades al Camí de les Arenes, al polígon industrial Santa Anna III. És l'àmbit on va néixer el projecte d'horts socials, que encara compta amb una vintena d'horts municipals que l'Ajuntament cedeix a ús particular per als veïns del municipi que ho sol·licitin.

L'objectiu és fomentar la cultura de la sostenibilitat i el foment d'un estil de vida saludable, en aquest cas entre el jovent de Santpedor. Per això, els joves inscrits en el projecte es trobaran un cop a la setmana acompanyats d'un docent per aprendre a conrear diverses taules de cultiu i promoure el treball cooperatiu. En aquesta línia, el projecte pretén ser un espai intergeneracional on els més grans puguin introduir als més joves en el món de l'horticultura. També busca la cohesió social, el benestar físic i psicològic, i la transmissió de coneixements sobre agricultura, a banda dels possibles beneficis per a l'autoconsum.

Encara hi ha places i es pot fer inscripció prèvia al Lokal de la Vila.