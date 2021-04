Artés adapta la fira i li dona pes virtual

Vehicles a la Fira d'Artés del 2019. Enguany hi haurà expositors virtuals, la majoria d'automoció

Artés celebra aquest cap de setmana una fira atípica. La covid impedeix omplir el centre de la vila d'expositors i parades però l'Ajuntament no ha volgut renunciar al certamen multisectorial. La mostra, que l'any passat ja es va haver de suspendre per la pandèmia, s'ha reorientat i s'ha adaptat a les circumstàncies: es fa combinant activitats presencials amb actes virtuals. Des d'avui fins diumenge s'han programat activitats per a tots els públics.

L'Ajuntament i la comissió organitzadora de la fira han optat per un model híbrid, que trasllada l'activitat firal en una plataforma digital i manté la programació cultural en viu, però respectant a les restriccions actuals. El web que s'ha dissenyat és fira.artes.cat, i s'hi poden consultar tots els actes que es fan des d'avui i fins diumenge. Hi haurà activitats virtuals com un tast, un showcooking, un taller de planter, una visita a l'Escola de Música i tertúlies i entrevistes relacionades amb Artés i la fira, que arriba a la seixantena edició. Pel que fa la programació presencial, són principalment propostes artístiques, culturals i lúdiques.

El reforç digital es preveu mantenir en les futures edicions de la Fira d'Artés.