El comerç farà visible el seu potencial fent parada al carrer, demà

La Fira d'Artés és un aparador del teixit comercial. Per aquesta edició, els comerços han preparat activitats per reforçar i fer visible el gran potencial del teixit local.

Demà, dissabte, més d'una vintena de botigues faran parada al carrer, ja sigui davant del seu establiment o al carrer Rocafort, que quedarà tallat al trànsit per poder-hi ubicar els comerços que s'han sumat a la iniciativa.

Sorteig de vals de compra

Per incentivar les compres als comerços d'Artés, la Unió de Botiguers sorteja vals de 50 euros per gastar en algun dels establiments adherits a la campanya. Els clients que aquests dies fan compres, fins diumenge, omplen butlletes per participar al sorteig, que es farà en directe per streaming el dissabte 24 d'abril, a les 12 del migdia. L'organització contactarà amb els premiats per fer-los arribar els vals.