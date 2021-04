Dels fogons de la Xicra a la taula de casa

Serà una Fira d'Artés diferent, sense bullici als carrers ni restaurants plens. La situació de pandèmia no ho permet. De fet, la covid ha fet replantejar el format de la fira,de les festes, i ha fet que el sector de la restauració s'hagi vist obligat a reinventar-se. És el cas de la Xicra, a Artés, un restaurant amb una trajectòria de 35 anys. Justament va obrir portes per la Fira d'Artés del 1986.

«Fa un any vam apostar per les comandes a domicili i seguim oferint aquest servei els divendres i els dissabtes, per sopar», explica Jordi Suadas, propietari de la Xicra junt amb la seva dona Gemma. Aquest restaurant d'Artés va tenir clar, des de l'inici de la pandèmia, que s'havia d'adaptar a la situació i reinventar-se. Van decidir servir àpats a casa dels clients i posar-los-ho fàcil amb al web adomicili.laxicra.net.

Fer una comanda és senzill i àgil, ja que la pàgina permet veure d'un cop d'ull tots els plats de la carta, amb imatges reals, i amb la possibilitat d'afegir o treure ingredients. El client es fa el menú al seu gust, el paga i concreta l'hora per recollir-lo a la Xicra o perquè li portin a casa. A la cuina de la Xicra les comandes els surten impreses i els fogons no paren. Arrossos, fideuàs, hamburgueses casolanes, calamars a la romana, pizzes d'elaboració pròpia i també pota de pop o costella de porc del ral, cuits al forn-brasa Josper «que hi dona un toc boníssim i ens permet oferir una cuina sana, amb productes de qualitat i de proximitat». L'encenen al matí i ja no para en tot el dia.

La Xicra obre de dimarts a dissabte i ofereix esmorzars i dinars, i els divendres i dissabtes al vespre, menjar per emportar. L'oferta és àmplia «i tot té bona sortida», diu Jordi Suadas, el'Xicru'. Ell és qui es mou per Artés amb un vehicle Smart i truca la porta dels clients amb el paquet. No és d'Amazon sinó de la Xicra. I el contingut que hi ha dins de l'embalatge (caixes i bosses fetes per a l'ocasió) fa venir salivera. La iniciativa és un èxit, i els propietaris agraeixen la confiança dels veïns d'Artés.

La Xicra és un dels restaurants que s'ha sumat a la campanya de servir menús de fira aquest cap de setmana. N'hi ha quatre més: Morrison's Bar, Al Punt, La Punta i Espai Artium.