Folklore popular i tren turístic, propostes que seran al carrer

Fer un volt en trenet turístic per la Fira d'Artés és un clàssic del qual no se n'ha volgut prescindir, malgrat no hi hagi els centenars d'expositors que omplien cada any el centre de la vila. Per això la proposta pren un caire diferent: enguany s'ha plantejat com un recorregut històric.

Demà a la tarda i diumenge durant tot el dia, artesencs i visitants podran pujar al tren turístic per conèixer episodis destacats del passat del municipi, amb audioguia elaborada per la historiadora Mireia Vila. El tren recorrerà espais històrics, amb parada a la plaça de l'Església, carrer de les Parres a l'altura de cal Sitges, pisos de la Caixa, plaça Francesc Blancher, Ajuntament, rotonda de la barraca de pedra seca (carretera de Sallent), i plaça Major (o Vella).

Bastoners i gegants

La Fira d'Artés comptarà amb una mostra de cultura popular protagonitzada pels bastoners i els gegants d'Artés, que aquest diumenge faran un recorregut pels principals carrers dels poble. Els bastoners és previst que surtin a les 11 del matí del Parc de Can Cruselles, on els gegants hi faran plantada a les 12 i també faran una ruta pel centre del poble.