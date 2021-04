El Peyu, plat fort d'una programació cultural en format presencial

arxiu particular

El Peyu és «L'Home Orquestra» arxiu particular

L'humor del Peyu fa parada avui, divendres, a Artés amb «L'Home Orquestra», un espectacle on el Peyu fa un recull dels seus millors textos i els posa en escena amb el fil conductor de la festa major del poble que visita, en aquest cas introduirà pinzellades de la Fira d'Artés. L'obra « L'Home Orquestra» és una paròdia-homenatge d'aquesta figura que ha actuat a moltes festes de poble. La nuesa en sí del xou dóna espai a la improvisació amb el públic, i es pot veure en Peyu en estat pur.

Cal Sitges és l'escenari que rebrà aquest vespre, a 2/4 de 9, al Peyu. El podran seguir 120 persones, el límit de capacitat que la sala pot assumir tenint en compte les mesures contra la covid. A mitja setmana les entrades (10 euros) ja estaven pràcticament esgotades.

Altres activitats culturals

L'obra del Peyu dona el tret de sortida a un ventall més ampli de propostes culturals, durant tot el cap de setmana. Demà al matí, es farà el concurs de pintura ràpida i la primera trobada d'Urban Sketchers, que és la pràctica del dibuix in situ. A les 5 de la tarda, inauguració de l'exposició de la nigeriana Aloaye Norris Adoro, amb obres que plasmen les sensacions i sentiments en la transició de sortir del tercer món per anar al primer món. Es podrà veure a Cal Sitges, on també es farà entrega de premis de la 49a edició del concurs de pintura ràpida.

Les sardanes seran també protagonistes el dissabte de fira. Demà, a 2/4 de 5 de la tarda, audició al Parc de Can Cruselles amb la cobla Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda, es podrà veure «Pintant sardanes, ballant colors», amb la Cobla Jovenívola de Sabadell i Quim Moya. Es tracta d'un muntatge que acosta la feina de pintors reconeguts com Picasso, Dalí o Miró i l'enllaça amb la creació contemporània, de la mà de l'artista d'Avinyó Quim Moya, qui es deixarà portar per la música de les sardanes i plasmarà una obra original. L'espectacle es farà a Cal Sitges i l'entrada val 10 euros.

I diumenge, a les 6 de la tarda a Cal Sitges, hi haurà el concert-espectacle «Déu va passar-hi en primavera», en què Pep Marquès amb la seva cobla La Selestial desgranen un repertori de sardanes. L'entrada costa 5 euros. Es poden adquirir al web cultura.artes.cat.