El Consell divulga les identitats de gènere amb una exposició itinerant

Amb l'objectiu de crear eines de transformació social que ajudin a combatre el sexisme, el masclisme i la LGTBI-fòbia, el Consell Comarcal del Bages ha posat en marxa el projecte «Infinites», que consta d'una exposició itinerant i materials divulgatius, que es posen a l'abast dels municipis. El projecte pretén donar a conèixer diferents identitats de gènere i orientacions sexuals per sensibilitzar la població i entendre la diversitat «com un valor positiu i enriquidor».

El projecte «Infinites» es planteja en forma d'exposició itinerant, que ha iniciat el seu recorregut a l'auditori de la biblioteca de Sant Vicenç de Castellet, i inclou altres materials divulgatius amb la voluntat d'interpel·lar la ciutadania i fer-la reflexionar sobre la identitat de gènere i l'orientació sexual. Segons la consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal, Àdria Mazcuñán, es tracta d'una exposició «que té la pretensió de deixar petjada i empremta i de no deixar ningú indiferent». La mostra «ens convida a reflexionar i pretén donar informació i provocar canvis perquè, tot i que s'ha avançat, cal seguir treballant per assolir la igualtat d'oportunitats, respecte i bon tracte», apunta.

«Infinites» és una iniciativa del Servei de Joventut i del Servei d'Atenció Integral LGTBI del Consell Comarcal del Bages. El material de la iniciativa està plantejat en dos formats: l'exposició i el Punt Pati. La mostra disposa de dotze plafons informatius, en què es poden llegir les definicions de conceptes com lesbiana, gai, transsexual, bollera o gènere no binari, i dos miralls amb frases per a la reflexió. Per la seva banda, el Punt Pati és un espai pensat per als centres de secundària, on la dinamitzadora o tècnica de Joventut del municipi ofereix informació i dinamització de diferents temàtiques durant el temps d'esbarjo. El projecte també disposa d'altres materials a l'abast dels municipis, com una guia de l'exposició o tallers i tutories per a joves i la població en general, que es poden consultar a través de la web del Consell Comarcal del Bages.

Mazcuñán destaca que perquè el projecte doni els seus fruits «cal la implicació de tots els serveis i estaments que vulguin participar-hi, ja siguin els centres educatius o els ajuntaments, perquè aquesta exposició pugui arribar a tots els pobles». Per la seva banda, el conseller de l'Àrea de Joventut del Consell Comarcal, Enric Forcada, destaca el fet que el projecte posa a l'abast dels municipis un seguit de material «que cadascú es pot fer seu i pot treballar com cregui més oportú» amb l'objectiu «que arribi al màxim nombre de gent».

Fins al 22 d'abril, a Sant Vicenç

L'exposició, que s'ha estrenat a les instal·lacions de la biblioteca municipal de Sant Vicenç de Castellet, on es podrà visitar fins al 22 d'abril, serà itinerant i es podrà veure a diferents punts del territori durant els propers mesos. Tots els municipis que ho desitgin podran demanar la programació de la mostra.

La presentació del projecte comarcal «Infinites», que va tenir lloc a Sant Vicenç, va comptar amb la participació de les artistes bagenques Enira i Marta Rabaneda, que van protagonitzar una representació de dansa i poesia a l'entorn de l'exposició. L'acte també va servir per presentar la proposta als tècnics de diferents ajuntaments de la comarca.