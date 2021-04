Junts per Sallent aposta per fer canvis urbanístics perquè es pugui fer el parc solar al Cogulló

Junts per Sallent, formació que és a l'oposició a l'Ajuntament, ha defensat en un comunicat la idoneïtat de construir un parc solar al runam del Cogulló, projecte plantejat per Iberpotash però que la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat de Catalunya ha considerat no viable, tal i com va avançar Regió7. Junts considera que "és una oportunitat per aprofitar un sol inutilitzat i convertir un problema en una oportunitat", i que el dipòsit salí "és un lloc idoni per poder ubicar-hi un parc fotovoltaic, ja que ocupa un sol totalment desaprofitat".

La Generalitat de Catalunya ha posat de relleu la incompatibilitat urbanística, d'acord amb la normativa actual i amb el que recull el POUM sallentí, on només es permet l'activitat relacionada amb el desmuntatge del runam salí. Davant d'aquesta situació, Junts per Sallent, manifesta que si el planejament actual només permet aquest ús "és per tal d'evitar futurs creixements de la muntanya, però davant una oportunitat com aquesta, s'ha de revisar, i està a les mans de l'Ajuntament, poder impulsar els canvis necessaris per fer-ho possible". I hi afegeix que "estem davant una oportunitat molt important i no podem desaprofitar-ho. Per això emplacem a l'equip de govern a iniciar immediatament els tràmits necessaris perquè Sallent tingui un parc solar d'aquestes característiques".

Junts per Sallent remarca en el seu comunicat que ja portava en el seu programa electoral un apartat on es parlava de "la mineria, d'amenaça a oportunitat", i considera que "ara estem davant una oportunitat. Estem tots d'acord que hem d'avançar cap a la retirada dels runams salins, però mentre els tinguem, hem d'aprofitar-los si es possible, i ara en tenim una oportunitat".

En aquest sentit, Junts per Sallent, demana a l'Equip de Govern, que "treballi perquè aquest parc solar sigui viable". El seu cap de llista, David Saldoni, demana "a l'equip de govern que busqui les formules perquè l'Ajuntament de Sallent participi d'aquesta iniciativa, no només en sigui espectador, sinó que ens impliquem a fons per tal que els beneficis que generi repercuteixin també al municipi de Sallent".

Per tal de fer-ho possible, el coordinador local de Junts per Sallent, Jaume Capdevila ha manifestat que el partit de Junts per Sallent, es posa "a la disposició de l'equip de govern per trobar les millors fórmules per fer viable aquest projecte, tot adaptant-lo per fer-lo eficient i sostenible." Capdevila també reclama que "l'Ajuntament de Sallent ha d'implicar-se a fons perquè les oportunitats que sorgeixen al municipi de Sallent siguin una realitat".