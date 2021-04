El nombre d'ingressats a la regió sanitària central augmenta i ja suma 165

El nombre d'ingressats amb covid-19 va créixer ahir a la Catalunya Central, igual que a la resta del país. En la darrera setmana les xifres d'hospitalitzats han anat oscil·lant i s'han alternat pujades i baixades, però ara que els infectats durant els darrers dies de Setmana Santa comencen a notar els símptomes de la malaltia, els hospitals temen un augment important de les ingressos en els centres de salut i que els llits de l'UCI s'omplin ràpidament.

Les darreres xifres del Departament de Salut, d'ahir, indiquen que a les comarques de la regió sanitària de la Catalunya Central hi havia 165 ingressats, 11 més que el dia anterior. De moment les xifres no indiquen que estiguem davant d'una tendència a l'alça d'hospitalitzats, ja que la setmana passada la xifra de persones contagiades ingressades en un centres sanitari oscil·lava i s'anaven alternant amb pujades i baixades sense que es dibuixés clarament una tendència a l'alça o a la baixa.

En el conjunt del país, ahir l'informe de Salut notificava que hi havia 82 pacients més amb covid ingressats que dissabte i, per tant, el total era de 1.711. El nombre de llits d'UCI ocupats era de 513, 15 més que el dia anterior. Es tracta d'una xifra que preocupa molts els sanitaris perquè podríem estar a les portes d'una nova onada, ja que els contagiats durant els darrers dies de Setmana Santa i Pasqua estan començant a notar els símptomes.









Els hospitals adverteixen que les UCI s'ompliran ràpidament si els casos de covid-19 augmenten, com es preveu que passi els propers dies. «Partim d'una situació alta amb la previsió que vagi a pitjor», afirma el coordinador covid-19 de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, Pere Domingo, i afegeix: «La situació actual és que anem creixent i és especialment preocupant a les UCI. Quan un pacient hi ingressa, no hi va per dies, sinó per setmanes».

D'altra banda, l'Hospital del Mar de Barcelona preveu plans de contingència per als propers dies amb dos escenaris sobre la taula. D'una banda, que la pujada d'ingressos sigui lenta, i de l'altra, que augmentin ràpid quan es noti l'efecte de la Setmana Santa. «El cúmul de pacients a les UCI serà inevitable i això pot posar els hospitals contra les cordes, amb un problema de saturació de serveis», adverteix el doctor Juan Pablo Horcajada, coordinador de covid-19 en aquest centre.

Augmenta el risc de rebrot per tercer dia consecutiu a la regió central

El risc de rebrot puja a la regió sanitària de la Catalunya Central per tercer dia consecutiu i se situa a 291 punts, segons el darrer informe del Departament de Salut. El dia anterior estava a 279 i divendres, a 272. Al Bages la taxa se situa a 276 i la comarca de l'Anoia la segueix de ben a prop, amb 271. Al Berguedà és de 213; a la Cerdanya, de 204; al Solsonès, de 169, i al Moianès, de 380.

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 43.478 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 184 més que en el darrer balanç de Salut. La xifra s'eleva a 47.282 si es tenen en compte totes les proves. La taxa de reproducció del virus creix fins a 0,95, per sota de l'1,02 de la setmana del 25 al 31 de març. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 143 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 301.

En el conjunt de Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19 atura el seu descens i repunta al 0,91, quatre centèsimes més, mentre que el risc de rebrot puja a 226 (+13), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies també s'incrementa i passa de 244,32 a 247,80. S'han declarat 1.651 nous casos per PCR o TA, amb un total de 570.628. El 8,15% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.