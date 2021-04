ICL confia que la rampa de Cabanasses estigui plenament operativa «al llarg d'aquest mes»

Les obres de la rampa de Cabanasses, que han de proporcionar un nou accés a la mina de Súria i incrementar-hi la producció de potassa i sal, estarà al cent per cent operativa al llarg d'aquest mes. Així ho va anunciar el president d'ICL Iberia, Carles Aleman, aprofitant la signatura del conveni amb l'ACA per a la construcció del nou col·lector de salmorres a partir d'aquesta propera tardor.

Aleman va recordar que ja fa uns mesos que la nova rampa està connectada amb la mina, i es va mostrar confiat «que sigui plenament operativa i ja hi puguem treure mineral al llarg d'aquest mes», si bé no va donar més detalls. De fet, aquests ja eren els pronòstics que es van apuntar al desembre passat, quan la rampa i la mina es van poder connectar després de vuit anys d'obres. Aleshores ja es va dir que la nova rampa pogués estar funcionant plenament durant el primer semestre del 2021.

La rampa de Cabanasses té una longitud de més de cinc quilòmetres i arriba fins als 900 metres de profunditat. S'inclou dins el projecte Phoenix, i té per objectiu incrementar la producció de potassa i sal, la reducció de l'impacte ambiental i la millora de la ventilació de l'interior de la mina.

La construcció d'aquesta rampa haurà hagut de superar un llarg periple d'entrebancs, tenint en compte que inicialment es preveia que es pogués enllestir el 2014. Les obres van començar el 2012 i avançaven a vuit metres per dia, fins que un any després van sorgir els primers impediments legals i la Generalitat va fer aturar les obres per manca del permís definitiu. També hi va posar entrebancs la competència minera, i ha hagut de superar diversos impediments tècnics que han retardat els treballs.