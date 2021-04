Sant Vicenç guanyarà un nou pas subterrani amb la reforma a l'estació de Renfe

Sant Vicenç de Castellet obrirà un nou pas subterrani que permetrà comunicar a peu les dues bandes del poble separades per la línia de Renfe. Així ho contempla el projecte de rehabilitació integral del conjunt de l'estació que està redactant actualment la companyia ferroviària, i que ha de suposar una millora tant a nivell funcional com de seguretat a tota l'andana.

Aquest projecte de reforma es desenvolupa en el marc de l'actualització del Pla de Rodalies 2020-2030, que també recull l'actuació de Sant Vicenç de Castellet. Tanmateix ho fa com una acció «prevista» en una fase que es pot allargar fins el 2024, i l'Ajuntament demana que es consideri «prioritària».

De fet, ja hi ha hagut converses en aquest sentit i amb una bona entesa entre Ajuntament, Renfe i Adif, segons assegura l'alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, però la darrera trobada va ser al setembre i ara l'Ajuntament n'ha concertat una altra per al 20 d'abril per mirar de donar-li el màxim de celeritat.

I és que, el fet que la reforma pròpiament de l'estació també incorpori aquest nou pas (anomenat pas de ciutat), implica un acord a tres bandes, entre Renfe i Adif per un cantó, i l'Ajuntament per un altre, tenint en compte que de l'execució se'n cuiden els organismes estatals aprofitant que es fa el projecte en conjunt, però la neteja i el posterior manteniment del pas de ciutat aniran a càrrec de l'Ajuntament, al tractar-se d'un servei que va més enllà de la pròpia estació.

El nou pas soterrat enllaçarà el passeig Pau Casals i el carrer Mura. S'obrirà en un punt molt cèntric que permetrà anar d'una banda a l'altra sense necessitat de creuar per sobre les vies com passa ara amb els riscos que això comporta per als vianants, apunta Delgado.

De fet, Sant Vicenç ja disposa actualment de tres passos semblants, però aquest quart serà en un indret clau, a tocar de l'estació, i pràcticament també a la mateixa alçada que l'estació de FGC, destaca l'alcaldessa, amb la qual cosa es considera una obra molt beneficiosa «tant a nivell de seguretat com d'utilitat» per al poble, afegeix Delgado.

Una reforma a fons

Aquest nou pas de ciutat s'integrarà dins d'un projecte de reforma molt més ampli i pràcticament integral de l'entorn de l'estació, que inclou un altre pas en paral·lel, i també soterrat per comunicar les dues andanes. Igualment, contempla una remodelació de les pròpies andanes, de la il·luminació, de la senyalització, i dels torns d'entrada i sortida, entre altres.

Tot plegat, fa que sigui una obra «molt important» i reivindicada tant pels veïns de Sant Vicenç com de d'altres poblacions «que venen a buscar el tren aquí», diu Delgado. Assegura que l'entesa amb Renfe i Adif és bona i veu el projecte amb molt bons ulls, i que tot plegat ara es pugui accelerar és una qüestió «administrativa». Confia que es podrà licitar aviat.