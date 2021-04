La CUP proposa desenterrar el projecte del tren-tram fins a Sallent i Súria

La CUP a la Catalunya Central emplaça als ajuntaments del Bages, al Consell Comarcal i a FGC a repensar el model de mobilitat ferroviària de la comarca i recuperar la vella proposta d'ampliar el servei de passatgers i mercaderies des de Manresa cap a Sallent i Súria aprofitant la xarxa de transport de la potassa. El partit considera que davant la inversió milionària que FGC preveu realitzar a Manresa «hem d'obrir el focus i pensar en la comarca», més enllà de les millores de la línia al seu pas per dins la ciutat.

La CUP ha volgut exposar les seves tesis aquest dimecres al matí sobre el terreny, i ha reunit diversos regidors i representants del partit a un extrem de les vies de Sallent. Guillem Cabra, regidor de Fem Poble, a l'oposició a l'Ajuntament de Sallent, ha reclamat l'«oportunitat de fer més útil per a la comarca» la proposta que FGC ara planteja per a Manresa, entenent que el servei es podria estendre a sis municipis, des de Manresa fins a Sallent i Súria passant per Sant Joan, Santpedor, i Callús, seguint els 22 quilòmetres de via amb els seus respectius ramals de l'actual línia que FGC ja té construïts per transportar la potassa. «D'acord que caldria una inversió per al seu desdoblament i per fer petites estacions», però entén que «és ara el moment de posar-ho sobre la taula» abans no tiri endavant el projecte previst per a Manresa. I és que, la proposta que FGC planteja a Manresa, d'entre 40 i 60 milions per al soterrament de la línia entre la carretera de Santpedor i el Baixador i la construcció d'una nova estació, «eliminaria barreres arquitectòniques i facilitaria el trànsit a peu, però no és un benefici ni una necessitat imperant avui», segons apuntava la regidora de Fem Manresa i consellera comarcal Roser Alegre.

La CUP considera que la recuperació del projecte del tren-tram plantejat el 2008 seria un primer pas de cara a un benefici per al conjunt de la Catalunya Central, pensant en un futur allargament del servei cap al Berguedà i el Solsonès.