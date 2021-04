La CUP i el Síndic demanen tarifes esglaonades per a l'escola bressol de Santpedor

El grup municipal de la CUP, a l'oposició a l'Ajuntament de Santpedor, demana a l'equip de govern (d'ERC i JxS) que la tarifa de l'escola bressol municipal Els Gallarets no sigui única sinó que les famílies paguin en funció de la seva renda. La CUP assegura que aquesta petició també té l'aval del Síndic de Greuges, després que el partit s'hi ha adreçat per fer-li arribar la seva queixa davant «la passivitat» que diu que mostra l'equip de govern «a l'hora d'afrontar aquesta problemàtica».

La CUP defensa la tarifació social dels preus públics de l'escola bressol amb l'objectiu «d'afavorir l'equitat i la inclusió social necessària per garantir una educació amb igualtat d'oportunitats». Diu que el 2015 l'Ajuntament va desestimar la proposta de la CUP demanant que s'apliqués la tarifació social, i lamenta que en el mandat actual tampoc no veu voluntat política per avançar en aquest sentit. Davant d'això, es va recórrer al Síndic de Greuges, que segons la CUP, «reafirma que l'Ajuntament no pot continuar ignorant aquesta regularització», i assegura que en la seva resolució el Síndic especifica que «s'adreçarà de nou a l'Ajuntament de Santpedor per fer seguiment de les decisions adoptades pel que fa als sistemes de tarifació social, als criteris de renda i als protocols específics adreçats a promoure l'escolarització de l'alumnat socialment desfavorit».

Per la seva banda, l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, sosté que l'informe del Síndic «és una recomanació genèrica», de manera que «no obliga a res i la podria fer a qualsevol altre municipi», i troba «curiós» que la CUP recorri al Síndic, «que ha de respondre les queixes dels ciutadans, i no dels partits». Per altra banda, assegura que l'accés a l'escola bressol està garantit a totes les famílies, entre altres coses «perquè tenim línies d'ajuts per a qui té més dificultats i un sistema de bonificacions». Posa de relleu que ni en l'actual mandat ni en l'anterior no s'ha apujat a taxa, i que l'Ajuntament no té queixes dels veïns en aquesta qüestió.