La CUP proposa que es recuperi el projecte del tren fins a Sallent i Súria

La CUP de la Catalunya Central insta els ajuntaments del Bages, el Consell Comarcal i FGC a repensar el model de mobilitat ferroviària de la comarca i recuperar la vella proposta d'ampliar el servei de passatgers i mercaderies des de Manresa cap a Sallent i Súria aprofitant la xarxa de transport de la potassa. La formació considera que davant la inversió milionària que FGC preveu realitzar a Manresa «hem d'obrir el focus i pensar en la comarca», més enllà de les millores que pugui fer de la línia al seu pas per dins la ciutat.

La CUP va voler exposar ahir les seves tesis sobre el terreny, i va reunir diversos regidors i representants del partit a un extrem de les vies de Sallent. Guillem Cabra, regidor de Fem Poble, a l'oposició a l'Ajuntament de Sallent i conseller al Bages, va reclamar l'«oportunitat de fer més útil per a la comarca» la proposta que FGC ara planteja per a Manresa, entenent que el servei es podria estendre a sis municipis, des de Manresa fins a Sallent i Súria passant per Sant Joan, Santpedor, i Callús, seguint els 22 quilòmetres de via amb els seus respectius ramals de l'actual línia que FGC ja té construïts per transportar la potassa. «D'acord que caldria una inversió per al seu desdoblament i per fer petites estacions», però entén que «és ara el moment de posar-ho sobre la taula» abans no tiri endavant el projecte previst per a Manresa.

De fet, la CUP és crítica amb la proposta que FGC planteja a la capital del Bages. Com ja ha anat explicant aquest diari, preveu una inversió d'entre 40 i 60 milions d'euros per al soterrament parcial de la línia al seu pas per dins la ciutat i la construcció d'una nova estació. Tot plegat «eliminaria barreres arquitectòniques i facilitaria el trànsit a peu, però no és un benefici ni una necessitat imperant», sobretot pel que fa a «la construcció d'una nova estació central quan ja n'hi ha una ben a prop», segons apuntava ahir la regidora de Fem Manresa i consellera comarcal, Roser Alegre. Lamenta que FGC i Ajuntament de Manresa vulguin tirar pel dret «i sense debat previ» una decisió que, al seu entendre, «hauria de tenir en compte el model de ciutat i de mobilitat comarcal».

En aquesta línia, Guillem Cabra reiterava l'oportunitat de poder recuperar ara un projecte «que no és nou» perquè la Generalitat ja el va plantejar el 2008, aleshores amb un cost estimat de 100 milions d'euros. Diu que es podria fer per fases, primer connectant la comarca i després millorar la línia dins de Manresa, «i no només pensant amb el Bages, sinó amb un futur allargament del servei cap al Berguedà i el Solsonès» partint del traçat de l'antic Carrilet. Cabra afegia que «ja tenim la meitat dels diners [en referència a la inversió prevista a Manresa], i els fons europeus next generation que van en la línia de l'electrificació i la lluita contra el canvi climàtic». Per tot plegat, Cabra insisteix que «ara és el moment de posar-ho sobre la taula, perquè d'aquí a un any potser ja ens haurà passat aquest tren».

Per a la CUP, l'opció del tren-tram «és adient en un moment d'emergència climàtica com l'actual», i destaca els beneficis que diu que tindria per al conjunt del territori, considerant que el faria «turísticament més atractiu i afavoriria el seu teixit productiu».