Sant Fruitós trasllada al maig la Setmana de la Gent Gran que havia de celebrar ara

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha decidit traslladar al mes de maig els actes de la Setmana de la Gent Gran que s'havien de celebrar entre el 19 al 25 d'abril. Més endavant s'informarà de les dates i el programa concret.

La decisió s'ha pres tenint en compte l'actual situació sanitària, tenint en compte que des del consistori es vol oferir un programa de propostes culturals i lúdiques per aquest col·lectiu, però amb les màximes garanties de prevenció i seguretat, que no són possibles en un moment com l'actual. Des del consistori es considera més adient celebrar-ho durant el mes de maig, amb la previsió que el procés de vacunació de la gent gran s'acceleri i que totes les persones majors de 65 anys del poble ja hagin rebut la primera dosi.