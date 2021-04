Sant Vicenç revitalitza l'arbre del monument a Anselm Clavé

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet actua aquest mes d'abril per revitalitzar l'arbre del monument a Anselm Clavé a l'avinguda Secretari Canal. El consistori ha aplicat un adob bioestimulant a una espècie d'origen americà que en els darrers mesos s'havia assecat i perdut les fulles. Els tècnics han fet tasques de manteniment i fertilització a l'espècie i han aprofitat per netejar l'entorn del tronc. Durant les properes setmanes es repetirà l'operació per tornar a fertilitzar l'arbre.