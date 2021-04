Vols tranquil·litat i qualitat de vida? A Cardona hi trobaràs el què busques

Cardona estrena una campanya d'atracció de nous habitants al municipi per mitjà d'un microsèrie on es mostren casos de persones que han decidit anar-se'n a viure a Cardona i emprendre en aquesta localitat del Bages un nou camí. L'aposta és clara: guanyar en qualitat de vida, viure en un lloc tranquil, i treballar en millors condicions sense l'estrès de les grans ciutats.

L'Ajuntament de Cardona, amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, fa una crida a la reflexió amb el convenciment que «Cardona és un bon lloc per viure». En aquest sentit, projectes com el nou espai coworking, els nous habitatges a la Colònia Arquers o els més de 40 habitatges buits que s'han posat al mercat a través de l'Oficina Local d'habitatge contribueixen a augmentar les oportunitats d'apostar per Cardona.

Els cardonins Oriol Casanovas, Clara Simón, Xavi Jané, Anna Merino, Jennifer Palma o Matias Griful són les veus protagonistes de la microsèrie que s'ha rodat. Es titula «Una nova vida», i s'hi poden veure exemples de temàtica diferent.

L'objectiu és aconseguir que els persones que es plantegen millorar la seva vida pensin en Cardona per anar-hi a viure, així com atraure talent al territori i generar interès a les empreses perquè vegin el municipi com a oportunitat de desenvolupament.

Per a més informació, podeu contactar amb l'equip tècnic i atendrà qualsevol petició o sol·licitud. El mail és unanovavida@cardona.cat i el telèfon 93 869 10 00.