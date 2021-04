Mor Joan Badia i Pujol, exalcalde de Callús

Joan Badia, a les portes dels jutjats de Manresa on va declarar per l'1-O

Joan Badia, a les portes dels jutjats de Manresa on va declarar per l'1-O | ARXIU/MARTA PICH

Joan Badia i Pujol, exalcalde de Callús entre el 2015 i el 2020, ha mort aquest dissabte a la tarda als 69 anys després d'una llarga malaltia.

Nascut a Callús el 1951, casat i pare de dues filles, Badia era catedràtic de llengua i literatura catalana, matèria que va impartir en una extensa carrera en l'ensenyament, i va tenir una llarga trajectòria de dedicació a l'administració pública de Catalunya en l'àmbit de la innovació i la gestió educativa, la formació docent i la planificació acadèmica en l'Educació Superior. De fet, va arribar a tenir el càrrec de director general d'Innovació del departament d'Educació de la Generalitat. Va ser professor universitari (UAB, FUB i UOC) i formador de professorat d'educació infantil, primària i secundària. Va ser director de l'institut Lluís de Peguera de Manresa, i va exercir en nombrosos centres de la comarca, com ara l'institut Castellet de Sant Vicenç, i molts anys abans a Monistrol de Montserrat, Artés i Súria, entre altres.

També era autor d'un nombre elevat de publicacions destinades a l'aprenentatge de llengua catalana, a més d'haver estat fundador de l'editorial Castellnou i el seu director editorial durant cinc anys.

Es va jubilar el setembre del 2014. Va ser llavors quan es va decidir a encapçalar la candidatura d'Esquerra Republicana a Callús a les eleccions municipals del 2015, en què aquesta llista va obtenir 5 dels 9 regidors del consistori, la qual cosa li va atorgar l'alcaldia. D'aquest mandat al capdavant del consistori en queda sobretot la imatge de la jornada de l'1 d'octubre del 2017, quan va intentar fer d'interlocutor amb l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va desplaçar fins a l'escola on havia començat el referèndum i va acabar a terra empès per l'escut d'un dels agents que van entrar per endur-se les urnes.

El jutjat d'instrucció número 2 de Manresa va arxivar la causa que instruïa per iniciativa pròpia contra ell per un suposat cas de desobediència davant la Guàrdia Civil en els fets de l'1-O. El fiscal no va trobar proves concloents de l'acusació i la jutgessa titular del jutjat es va veure obligada a ordenar el sobreseïment i arxiu del cas perquè no hi havia hagut acusació contra Badia.

A les municipals del 2019, va tornar a ser-ne el candidat, i va tornar a obtenir la majoria absoluta, amb 8 dels 11 regidors que va passar a tenir el consistori a partir d'aquells comicis. Tanmateix, la seva alcaldia es va perllongar només 10 mesos, ja que a l'abril va presentar la renúncia per la malaltia que se li havia diagnosticat i el va substituir en el càrrec Jordi Mas.