Navàs 'recupera' una fira de primavera sense firaires i adaptat

Navàs recupera aquest cap de setmana una Fira de Primavera amb gairebé nou dècades de trajectòria que l'any passat va haver de fer un parèntesis per la situació de confinament (se'n va fer una versió virtual), tot i que enguany ho farà amb un format molt diferent al que ha estat habitual en els últims anys, ja que s'ha adaptat a les restriccions actuals per la pandèmia i no hi haurà parades de firaires ni atraccions, que en són un dels elements centrals.

Amb tot, des de la regidoria de Promoció Econòmica s'ha proposat un certamen que dóna protagonisme als actes culturals de tots els formats i per a tots els públics, i que potencia la presència del comerç navassenc, que tindrà un espai propi on exposar els seus productes, a més de la campanya «Somnis», en què es repartiran premis per un valor total de 7.400 euros entre els veïns que hi participin.

Així, el comerç local tindrà un protagonisme especial. Demà, durant tot el matí, al passeig Ramon Vall es durà a terme el Mercat d'Oportunitats, on els establiments navassencs oferiran el seus productes tal com si fos el tradicional mercat de la ganga. A més, s'ha posat en marxa fins al 24 d'abril la campanya «Somnis», a través de la qual el veïnat pot anar a comprar a qualsevol dels 37 establiments que hi participen i endur-se un premi de 200 euros per gastar en aquests comerços.

D'altra banda, els espectacles infantils acapararan la majoria dels actes preparats. Avui al matí tindrà lloc un circuit d'orientació en família al Pla de Sant Pere, que servirà per fer una activitat en família mentre es descobreix un dels paratges arqueològics més imponents del municipi. A les 12 i a les 5, la companyia Campi qui Pugui presentarà l'espectacle Asteroid al mig del passeig. Finalment, a les 7, els navassencs Instròniks oferiran un concert interactiu i de reflexió sobre l'ús de les tecnologies, a la Plaça de l'Ajuntament.

Demà, al llarg del matí a la Plaça Gaudí, hi haurà activitats infantils per a infants de 0 a 5 anys, jocs de fusta tradicionals i jocs relacionats amb el circ. A la tarda, a les 6, i també a la Plaça Gaudí, la companyia Teatre Nu ensenyarà el seu particular Teatre Arrossegat de Catalunya. La fira es clourà a la tarda al passeig Ramon Vall, amb un concert dels santandreuencs Ginestà, que busquen un so contemporani mitjançant loops i beats electrònics a través del folk i la cançó protesta.

D'entre les activitats programades destaquen també les jornades de portes obertes al nou Centre Enoturístic del Pla de Bages. Tant el dissabte com el diumenge obrirà portes en l'horari habitual, de 10 a dues. El dissabte, però, es farà un Tast de Primavera, on es podran degustar els vins de Vinyes d'Empremta, La Diferenta i Exibis. Els tastos es realitzaran a l'exterior del centre i tenen les places limitades amb inscripció prèvia.