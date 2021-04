Sant Fruitós fa efectiva la rescissió del contracte al promotor del crematori

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat finalment procedir a la rescissió del contracte que el 2017 va formalitzar amb l'empresa Vigincost 2015 per a la construcció d'un tanatori amb crematori al municipi, però que no va arribar a materialitzar mai al·legant motius econòmics. A la pràctica, l'Ajuntament ja va trencar les relacions amb l'empresa l'octubre passat, un any després de la data prevista d'inici de les obres, però ha esperat a tenir el dictamen favorable de la comissió jurídica assessora per tirar oficialment endavant la rescissió per incompliment. El dictamen s'ha registrat aquesta mateixa setmana a l'Ajuntament «i no hem volgut esperar més per portar la decisió al Ple», que hi va donar el vistiplau a la sessió de dijous al vespre, segons ha explicat l'alcaldessa, Àdria Maz-cuñan.

Aquest acord fa definitiu el trencament entre l'Ajuntament i Vigincost (que opera sota el nom comercial d'Eternam), que s'havia compromès a iniciar el setembre del 2019 les obres de construcció d'un equipament funerari amb tanatori i crematori al costat del cementiri. Passat un any, i amb un canvi de govern pel mig després de la moció de censura que hi va haver el juny, el nou executiu es va reunir amb l'empresa a final d'estiu per intentar pactar un trencament acordat que, segons Mazcuñan, no va prosperar i es va procedir per la via unilateral, si bé faltava l'informe jurídic assessor que ara s'ha pronunciat favorablement.

Amb l'aprovació que s'ha fet ara l'Ajuntament també retindrà la garantia que l'empresa va dipositar amb la formalització de l'acord i que, si s'escau, servirà per cobrir els possibles danys i perjudicis que la demora de les obres hagi pogut ocasionar a l'Ajuntament, i que els tècnics municipals ara valoraran.

L'acord amb Vigincost també concedia a l'empresa la gestió del cementiri municipal, que en aquest cas l'Ajuntament ja va recuperar la passada tardor, tenint en compte que «aquesta qüestió era inajornable», diu Mazcuñan. El govern també busca emplaçaments per construir un tanatori, ara sense crematori i dins el nucli.