Enregistren exemplars de llúdriga a la riba olesana del riu Llobregat

El Grup de Recerca i Natura d'Olesa de Montserrat ha enregistrat per primera vegada durant la matinada d'aquest diumenge a dilluns diversos exemplars de llúdriga (Lutra lutra) a la riba olesana del riu Llobregat.



Segons han explicat a través de les xarxes socials els membres de Capreolus, aquesta troballa s'emmarca dins del projecte estudi de la llúdriga al tram baix del riu Llobregat, dut a terme durant el darrer mes de març. Destaquen que aquest és el primer cop que es grava la llúdriga al terme municipal d'Olesa de Montserrat.





Els experts determinen que les imatges enregistrades determinen que aquest animal està establert a la zona, ja que en una de les gravacions es poden veure instantànies d'una femella que probablement està embarassada. El Grup de Recerca també ha enregistrat filmacions del que sembla ser una parella adulta interactuant per la zona. Totes aquestes proves fotogràfiques indiquen que la llúdriga ocupa aquest tram del Llobregat i que Olesa de Montserrat formaria part del seu territori de cria.La troballa de la llúdriga és un bon indicador de l'estat dels rius de la zona, ja que afavoreix l'equilibri de l'ecosistema fluvial i pot servir com a controlador d'espècies invasores com el cranc de riu americà (Procambrus clarkii) del qual s'alimenta o el visó americà (Neovison vison), segons ha conclòs en el fil informatiu que el grup de recerca i natura d'Olesa ha compartit en el seu perfil de Twitter juntament amb les gravacions.