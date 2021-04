Entitats i veïns del Bages i el Moianès fan front comú als macroparcs eòlics i solars

Plataformes ecologistes de la Catalunya central s'han unit per anar a la una i han presentat una moció a tots els ajuntaments del Bages i el Moianès, així com als consells comarcals, per exigir que pressionin per posa fre a la proliferació de parcs eòlics i solars al territori.

En el text demanen que s'insti a la Generalitat a derogar i reformar el Decret llei 16/2019, que regula la implantació; a paralitzar la tramitació dels projectes existents; i a engegar una planificació territorial. En roda de premsa, els sis col·lectius han alertat de l'impacte que pot tenir pel territori. La Ponència d'Energies renovables ha donat llum verda recentment a un macroprojecte de 90 hectàrees a Castellfollit del Boix i un de 30 a Navàs.