El funeral de Joan Badia esdevé un càlid record al seu activisme i tarannà

Els familiars van recordar el Joan Badia polític, el defensor de la cultura i les llibertats de Catalunya. Però també el Joan Badia amic, professor, germà i pare. El funeral de l'exalcalde de Callús i membre destacat d'ERC al Bages, que va tenir lloc ahir al tanatori de Mémora de Manresa, va ser un homenatge al seu esperit compromès i al seu tarannà proper. Jaume Badia, un dels seus germans i gerent de Universitat Pompeu Fabra, es va encarregar de traçar les seves múltiples facetes en diferents àmbits.

«Era un mestre de mestres», va afirmar per referir-se a la seva tasca de professor de català. «Aquesta fou la seva professió i la seva passió», va incidir per recordar que gràcies al seu germà va prendre consciència de la importància de la llengua. Va recordar el polític compromès tot narrant la seva detenció el 1973 per formar part de Solidaritat i com més de 40 anys després la Guàrdia Civil el va tirar a terra per l'1-O. Una de les filles de Joan Badia, Núria Badia, també va tenir paraules per al seu pare en recordar experiències familiars, com quan l'incentivava a la lectura quan era petita.

Al funeral van assistir representants de la societat civil i polítics del Bages, sobretot d'ERC, partit al que militava Badia des del 1992. Hi va assistir el líder nacional dels republicans, i vicepresident en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, que va emfatitzar, en declaracions a Regió7, que «per a molts era un referent per la seva lluita per la llibertat del país i la justícia social», i el va definir com a «savi» que «va mantenir viva la flama de l'esquerra independentista en els moments més complicats». L'alcalde Manresa, Marc Aloy, també present al funeral, recordava la seva faceta de docent i va afegir que «ha estat un líder», a part de recordar el seu «tarannà proper».

L'expresident d'ERC a Manresa, Ramon Fontdevila, deia que sempre el recordarà com «un treballador infatigable». Per la seva banda, Jaume Puig, expresident d'Òmnium i actual membre de la junta, recordava el seu compromís pel català. «Li hem d'agrair la dedicació a la llengua i la tasca a Òmnium quan n'era president».