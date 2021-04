Sallent homenatjarà Jordi Fàbregas amb un «comiat alegre» i cultura popular

Sallent celebra aquest diumenge un homenatge al músic i fill del municipi Jordi Fàbregas, mort al gener. L'Ajuntament i les entitats culturals han preparat un doble acte en memòria del fundador del festival Tradicionàrius, durant el qual es descobrirà una placa que el recorda, la sala gran de l'espai cultural Fàbrica Vella serà rebatejada amb el seu nom i l'artista Quim Moya presentarà una obra inspirada en la seva figura. Serà un "comiat alegre", que Sallent tenia pendent encara degut a la situació sanitària i que inclou una mostra de cant i ball amb més de cent músics i ballarins. La seva vídua, Lola Capdevila, ha expressat aquest dimarts l'agraïment a tots els implicats per contribuir d'aquesta manera a fer que Fàbregas no marxi del tot.

Emocionada, Capdevila, i el seu fill Pol Fàbregas han assistit a la roda de premsa de presentació de l'homenatge a Jordi Fàbregas, que s'ha celebrat a la seu del Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), seu del festival que va fundar el músic i la seva "casa" a Barcelona. El dia en què Fàbregas hauria complert 70 anys, i tres mesos després del seu traspàs, Capdevila ha dit que sent que el músic "no ens ha deixat" del tot. Això és "gràcies als amics, les entitats, les autoritats, els músics, el poble i tota la gent que farà seguir sonant la seva música", ha valorat.

La també sallentina ha agraït amb aquestes paraules l'organització d'aquest "primer" homenatge al seu marit –s'espera que en vinguin més, probablement al mateix CAT i amb un format encara per decidir-. La seva coordinadora, Rut Matamala, n'ha parlat com d'un "comiat que Sallent no ha pogut fer" a causa de la crisi sanitària, i ha assegurat que en circumstàncies normals "l'enterrament del Jordi hagués estat increïble i tothom hi hagués volgut ser".

Comiat emocionat però amb alegria

Serà, no obstant això, un adeu "alegre, com ell l'hagués volgut", ha matisat. "Ens hem cuidat que hi hagi emoció però també molta alegria de saber que, si ell hi fos, estaria content". L'homenatge té dues vessants, una més institucional i una en forma de mostra de cultura popular, d'arrel, coincidint amb la Setmana Cultural a la ciutat del Bages.

En la primera part, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella, hi haurà parlaments de les autoritats locals i d'un representant de la Generalitat. L'ocasió servirà per rebatejar la sala gran de l'equipament amb el nom de Jordi Fàbregas, i descobrir una placa commemorativa en el seu honor. Allà mateix es farà la presentació de la pintura encarregada a l'artista sallentí Quim Moya, un quadre de gran format que expressa "la llum" que Fàbregas va aportar a la cultura i la tradició.

La segona part de l'acte, a la Torre del Gas, serà una autèntica mostra de cultura popular on participaran 147 persones, entre músics i figurants-ballarins (esbarts, bastoners, les Bruixes de Sallent, geganters, i cantaires, entre altres). La majoria de les intervencions tenen relació directa amb Fàbregas, perquè o són entitats del seu municipi o bé el músic havia contribuït a musicar o reescriure les peces que s'escoltaran.



El "retorn" d'un llegat

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, també ha assenyalat que el municipi "va plorar" la mort de Fàbregas, "un sallentí que va portar la reputació cultural de Sallent arreu del país". Per això, ha dit, i agraint els seus "anys de sacrificis en la seva tasca de revalorització de la música popular", el municipi fa ara un "retorn" al seu llegat no sols amb l'homenatge de diumenge sinó amb una programació cultural estable que li doni continuïtat.

"Des que vam conèixer la notícia de la seva mort vam veure la necessitat de fer quelcom; Volíem que la seva obra no caigués en l'oblit, ell és un personatge molt estimat a la seva vila, que ell també estimava", hi ha afegit el regidor de Cultura, Diego Miranda.

Tot i establir-se a Barcelona, on va fundar i dirigir fins pocs mesos abans de morir el festival Tradicionàrius, Jordi Fàbregas va mantenir sempre la relació amb el seu poble natal. Com a mostra, el músic va ser el protagonista del pregó de la darrera edició de la festa major de Sallent, el setembre del 2020.