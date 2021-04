Voluntaris de Protecció Civil aturen l'activitat perquè no se'ls vacuna

Voluntaris de Protecció Civil de municipis del Bages han anunciat que suspenen temporalment la seva activitat perquè, malgrat fer tasques de suport equivalents als considerat col·lectius essencials, de moment se'ls ha comunicat que no seran vacunats de la covid-19. Els darrers a fer públic aquest pas han estat els integrants de la seu de Castellbell i el Vilar, que aquest dimarts han lliurat una carta a l'Ajuntament comunicant la seva decisió, alhora que demanen el seu suport i intercessió per resoldre aquesta situació.

Segons exposen en aquest escrit, el passat dia 6 de febrer la Direcció General de Protecció Civil i el departament de Salut de la Generalitat van fer públic que consideraven els voluntaris d'aquest servei a tot Catalunya com a col·lectiu essencial, però que «a hores d'ara encara no s'ha procedit a plantejar la vacunació dels nostres integrants. En canvi, la resta de serveis també considerats essencials sí que han estat vacunats, com ara bombers, tècnics, policies locals, sanitaris, mossos...».

I consideren que, com a servei essencial, són personal «amb dret a vacunar-nos, per tal de poder seguir prestant serveis amb protecció i seguretat». De fet, afirmen que aquesta setmana la directora general de Protecció Civil de Catalunya, Isabel Ferrer, els va comunicar que no serien vacunats.

A la carta que els voluntaris de Castellbell han adreçat al seu Ajuntament exposen que «després de més de 400 actuacions en diferents serveis i temàtiques relacionades amb la pandèmia, i amb l'objectiu de protegir el nostre col·lectiu, hem decidit suspendre puntualment la nostra activitat voluntària i altruista fins a disposar i estar administrada de forma majoritària la vacuna (que crèiem que ens seria subministrada i que no ha estat així), per poder continuar involucrats en aquells serveis que puguin ser de risc en aquests temps de pandèmia», decisió que, diuen, «lamentem profundament».

Alhora concreten que tan bon punt es resolgui aquesta situació «de greuge, procedirem a posar-nos novament a disposició per poder seguir prestant els serveis i dispositius preventius que ens siguin encomanats». També matisen que «si de forma puntual existís una emergència important de caire general que fe necessària la nostra intervenció, revertiríem aquesta situació de forma immediata».

En la mateixa carta també subratllen que a la gran majoria «de comunitats autònomes de la resta d'Espanya els voluntaris de Protecció Civil ja han estat vacunats», per la qual cosa, diuen, «no entenem aquest menyspreu del Govern de la Generalitat vers el nostre col·lectiu».

Els voluntaris de Protecció Civil de Castellbell també han traslladat aquesta carta a la direcció general de Protecció Civil i als Serveis Territorials de Protecció Civil a la Catalunya Central, entre altres estaments.

Al Bages hi ha cossos de Protecció Civil a Cardona, Sant Joan de Vilatorrada, Navàs, Sant Vicenç de Castellet, Navarcles, Sant Fruitós de Bages i Castellbell i El Vilar, que sumen més d'una seixantena de voluntaris, pendents de ser vacunats.