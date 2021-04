El Bages i el Moianès acumularan 300.000 plaques solars si tiren endavant els projectes en tràmit

La CUP ha advertit que, si tiren endavant els 12 projectes que ara mateix té la Ponència d'energies renovables sobre la taula, només al Bages i al Moianès hi hauran prop de 300.000 plaques solars ocupant terrenys rústics. Això només pel que fa als projectes de parcs solars, pel que fa als aerogeneradors, se n'han projectat 11 a Pinós i 17, que de moment s'han aturat, a Castellfollit del Boix, Rajadell i Aguilar de Segarra (Bages). Davant d'aquest panorama, que es replica a moltes comarques del país, la CUP reclama la derogació del Decret 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables perquè considera que obre la porta a que "grans multinacionals trinxin el territori".

L'acord de la CUP amb ERC per a la investidura preveu una moratòria en la instal—lació de nous macroprojectes solars i eòlics, però els anticapitalistes subratllen que es tracta d'un acord de "mínims". La formació vol anar més enllà i reclama la derogació del decret de les renovables. De fet, en el seu moment, la CUP ja hi va votar en contra.

En aquest sentit, el diputat Dani Cornellà subratlla que el decret de les energies renovables obre la porta a que les multinacionals continuïn "trinxant" el territori. "No ens oposem a les renovables, però no pot ser que, en nom d'aquest model, es vulgui continuar destrossant el territori", ha subratllat. Per altra banda, Cornellà ha lamentat que tot aquests projectes estan relacionats directament amb els fons europeus que, un cop més, "aniran a parar i rescatar les grans empreses de sempre".

Mentre no s'aconsegueixi la derogació del decret, la CUP ha engegat la campanya 'Sí a les renovables, salvem el territori'. En aquells municipis afectats on governa, modifica els POUM i fa suspensió de llicències i, allà on fa oposició, fa pressió perquè els ajuntaments aprovin mocions contra aquests macroprojectes. "Fins i tot els alcaldes dels partits que van votar a favor del decret, hi estan en contra", subratllen des de la formació.



300 hectàrees de terreny rústic ocupades per plaques solars



Segons la CUP, si tiren endavant tots els projectes que ara mateix hi ha sobre la taula, el Bages i el Moianès acumularien prop de 300.000 plaques solars ocupant terrenys rústics i, a banda, es projecten 11 aerogeneradors a Pinós, al Solsonès, i 17 més que, de moment, s'han aturat a Rajadell, Castellfollit del Boix i Aguilar de Segarra .

A banda de Calders, de 40 hectàrees, del Pla del Riols, de 50 hectàrees, hi ha un altre de projectat a Castellfollit del Boix, de 90 hectàrees i a Sant Fruitós de Bages, de més de 70 hectàrees. A més, ICL, l'empresa que gestiona les mines del Bages, també té projectat un parc solar a la cara sud del runam del Cogulló. De moment, aquest projecte no ha passat el primer filtre de la Ponència d'energies renovables, però el Govern ja s'ha compromès a treballar per fer-lo viable. Segons la CUP, "és l'exemple clar que aquest decret dona barra lliure a qui vulgui".