La Diputació inicia l'esperada ampliació del pont de Castellet entre Navàs i Gaià

La Diputació de Barcelona ha iniciat en la darrera setmana els treballs de reforma i ampliació del pont sobre el riu Llobregat a la carretera BV-4401, l'única via que comunica directament Navàs amb Gaià i Prats de Lluçanès. Els treballs al Pont de Castellet, que és com es coneix aquesta infraestructura, s'allargaran set mesos, i han de donar solució als problemes que tot sovint ocasiona el marge excessivament estret de pas que actualment hi ha per a camions i maquinària agrícola.

Les obres afecten un tram d'aproximadament mig quilòmetre de la BV-4401, titularitat de la Diputació de Barcelona, que n'assumeix l'execució en el marc de les actuacions que està duent a terme des del 2018 en diversos ponts de la xarxa local de carreteres que són de titularitat seva. En aquest cas parteixen d'un import de licitació de 803.286 euros, i es preveu que els treballs finalitzin abans d'acabar l'any. Comportaran l'ampliació de tot el tauler del pont, que passarà a tenir ben definit el doble carril, i tindrà una amplada total de 9 metres, en la qual s'inclou una secció transversal amb dos carrils de 3 metres cadascun i els seus respectius vorals.

En concret, l'obra s'executarà en dues fases mitjançant la col·locació de bigues metàl·liques en forma de doble T, extradossades al tauler, de secció 275 x 750 mm i suportades sobre unes costelles metàl·liques a la zona de les piles. Això permetrà mantenir un carril de circulació de 3,50 metres d'ample en la totalitat de les obres i no haver de tallar la circulació per complet. De fet, des d'aquesta setmana les obres comporten afectacions al trànsit amb talls d'un sol carril, la qual cosa permetrà que hi puguin continuar circulant vehicles però en un sol sentit, mitjançant un sistema de pas alternatiu que es regula amb semàfors. A partir d'aquí, es preveuen talls complets només en moments determinats (vegeu més informació al desglossat).

També s'actuarà en els entroncaments del nou tauler amb la plataforma existent, on s'estendran noves capes de mescla bituminosa sobre la calçada i s'executaran terraplens amb secció estructural completa de ferm.

El pont està format per una estructura amb set arcs de formigó armat i consta de llums inferiors a 18 metres. La secció transversal actual està formada per una calçada de 5 metres i un ample total de tauler de 7 metres, de manera que ara en guanyarà 2.

L'alcalde de Navàs, Salvador Busquets, destaca la conveniència d'aquesta obra com a millora de la seguretat tant per als vehicles com també per als vianants, tenint en compte que és un indret molt proper al nucli urbà i, per tant, sovint freqüentat «com a via de sortida del poble a peu». Considera que aquesta major amplitud també afavorirà el trànsit rodat, sobretot de camions i maquinària agrícola de les empreses i granges que hi ha a l'entorn de Galera i Gaià, i especialment en el seu pas pel revolt pronunciat que hi ha en un dels extrems del pont. També serà beneficiós pel volum de vehicles que circulen entre Navàs, Gaià i Prats.