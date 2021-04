Santpedor posa en marxa una campanya contra els excrements de gos al carrer

L'Ajuntament de Santpedor ha engegat una campanya de civisme contra l'abandonament de caques i pipis de gos als carrers del municipi amb l'objectiu de posar fre a aquesta problemàtica o i conscienciar la població de la importància de tenir cura dels espais comuns per una bona convivència. En el marc de la campanya de sensibilització, que consta de diferents materials gràfics, la policia local també ha reforçat la vigilància en les hores i els espais més concorreguts per les persones passegen el gos. En última instància, la infracció pot comportar una multa de 150 euros.

«A Santpedor, qui la fa la caga» és el lema de la campanya que a través de vídeos i vinyetes, difoses a les xarxes socials i també en paper, vol conscienciar a les persones que tenen un gos i a tota la població en general per tal de posar fi a la problemàtica de les caques de gos. Els carrers del barri antic i de l'eixample i algunes zones no urbanitzades però molt transitades són el focus de les queixes entre els veïns i veïnes.

La regidora de Salut Pública, Núria Martínez Amat, explica que es tracta «d'una problemàtica recurrent al poble». Per aquest motiu, la campanya recorda als ciutadans la responsabilitat de fer-se càrrec dels excrements i vol «reforçar la pedagogia perquè cadascú se'n faci càrrec i porti la bosseta per recollir les caques i l'ampolleta d'aigua per diluir les miccions quan surti a passejar». El consistori posa a disposició ampolles plegables per a totes aquelles persones que ho sol·licitin.

La nova campanya de sensibilització va acompanyada d'un reforç de la vigilància policial en els espais on la gent acostuma a treure més els gossos a passejar i durant les franges horàries de més concurrència, que acostumen a ser a primera hora del matí i a última hora de la tarda. En aquesta línia, la policia local controlarà, en compliment de l'ordenança municipal referent a la tinença d'animals, que els gossos estiguin censats, portin xip i que els propietaris es facin càrrec dels excrements de l'animal.

En aquest sentit, segons el cap de la policia local, Josep Vilaseca, els agents «identificarem a la persona, mirarem si porta la documentació corresponent i si fa la recollida dels excrements». En cas contrari, se li farà arribar un requeriment i en última instància es sancionarà. No recollir els excrements pot comportar una multa de 150 euros.