L'escola Vedruna de Cardona lliura jocs fets amb material reciclat a la residència

L'equip de Pastoral de l'escola Vedruna Cardona ha fet entrega, en el marc d'aquesta diada de Sant Jordi, de 15 jocs elaborats pels seus alumnes d'Infantil, Primària i ESO als avis i àvies de la residència Sant Jaume.

Nens i nenes, nois i noies d'aquest centre educatiu cardoní han posat a treballar el seu talent i la seva imaginació per tal de reciclar material de rebuig i amb ells crear jocs de diferents nivells de dificultat per tal que els residents puguin passar estones ben divertides i, al mateix temps, estimular els sentits, la memòria i la motricitat. Els avis i les àvies s'han mostrat molt contents de la sorpresa rebuda i des de l'escola esperen rebre els vídeos per veure com hi juguen i en gaudeixen.

El projecte forma part d'un seguit d'accions solidàries que enguany s'han iniciat al centre, tenint en compte els anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb la finalitat de conscienciar els seus alumnes en la solidaritat, la sostenibilitat, el respecte i el treball cooperatiu.

Altres projectes que han posat en marxa són la recollida de taps de plàstic, en conveni amb la Fundació SEUR («Taps per a una nova vida»), amb l'objectiu de proporcionar pròtesis a nens i nenes que ho necessiten; el projecte «EsCOLTANt la trucada de la selva», una campanya de recollida de telèfons mòbils en desús en col·laboració amb l'institut Jane Goodall que té com a objectiu recaptar fons pels programes d'educació (Roots&Shoots), conservació i desenvolupament a l'Àfrica, com el Centre de Recuperació de Ximpanzés de Tchimpounga.