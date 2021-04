Sant Salvador marida vins amb música

Diumenge és Sant Marc i a Sant Salvador de Guardiola és sinònim de festa. El pa i el vi són els protagonistes d'una diada que enguany s'ha hagut de reformular per la covid. L'Ajuntament no ha volgut renunciar a la Festa de Sant Marc, que ja es va haver de suspendre l'any passat, i ha adaptat la programació a la situació actual.

La festa d'enguany està pensada per a la gent del poble, tal com explica l'alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Georgina Mercadal: «Aquest any la covid no ens permet fer la tradicional festa de Sant Marc amb parades d'artesania però volem mantenir l'essència, amb el pa i el vi com a protagonistes». I demà, dissabte, es farà un reconeixement a la gent gran: «No es podrà fer el tradicional dinar, però mantenim l'homenatge a les persones grans del poble», comenta l'alcaldessa. En concret, aquests dies es lliuren lots a domicili amb productes de proximitat (formatge, llonganissa, paquet d'arròs, pa, vi postres, cafè i una mascareta reutilitzable, tot dins una bossa de roba). A més, també se'ls obsequia amb una rosa i un imant de nevera fet els usuaris del centre de dia La Masia. Se'n beneficiaran 416 persones, les majors de 70 anys del municipi de Sant Salvador de Guardiola. I demà, a 2/4 d'1, missa d'homenatge.

Diumenge, a partir de les 11 del matí, la zona de l'Església s'habilitarà amb taules i cadires (amb grups de sis persones màxim) amb capacitat per a unes 200 persones que podran tastar vins de la DO Pla de Bages. Es regalarà una copa de vidre commemorativa que els assistents podran omplir del vi que vulguin comprar per degustar-lo, maridat amb propostes gastronòmiques que vendrà una food truck. «La idea és gaudir de l'hora del vermut, amb pica-pica i vinets», diu Georgina Mercadal, i tot plegat amanit amb música. A 3/4 d'1 del migdia actuarà S'temple Bar, un grup de Santa Maria d'Oló que fusiona sons irlandesos amb música catalana festiva.

Abans del concert, s'ha programat un espectacle familiar (11 h) a càrrec de Duet Daura, que donarà a conèixer instruments tradicionals. I a les 12, missa i benedicció del terme.

Tots els actes es fan tenint en compte les mesures anticovid. En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Salvador demana «responsabilitat i compliment de la normativa».