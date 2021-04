Un ‘gran germà' per al falcó del parc

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, situat a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès occidental, està fent un seguiment de la nidificació d'una parella de falcons pelegrins amb una càmera web que emet en directe pel canal YouTube Falcó pelegrí del Parc. Gràcies a un nou equipament tècnic, s'estan donat imatges en directe i vídeos recents de tot el procés de nidificació d'una de les parelles que ocupen els catorze territoris de falcó pelegrí localitzats en aquest Parc Natural de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El seguiment que s'està fent ha identificat també deu territoris de falcó mostatxut.

Les primeres observacions indiquen que en aquest niu hi han nascut tres pollets i que el 17 d'abril van rebre el primer menjar, observant-se com la parella es relleva per incubar-los. Els dos anys anteriors la parella va pondre quatre ous i tots van tenir èxit amb el naixement de polls volanders. Aquest any és previst fer l'anellament d'alguns dels polls tant de falcó pelegrí com de falcó mostatxut a diferents nius actius que es tenen localitzats en diferents punts del Parc Natural i que ofereixen bona accessibilitat.

L'emissió en directe d'aquest niu es va començar l'any passat i enguany s'ha millorat l'aspecte tècnic, amb un programari que permet rebre les imatges des de les instal·lacions de camp i poder emetre-les mitjançant reproducció en continu. Malgrat això, segueixen havent-hi dificultats tècniques per oferir els vídeos en directe per la ubicació dels nius en un espai rural amb limitacions de cobertura quant a telecomunicacions. Així mateix, les millores realitzades serviran per poder revisar el funcionament de tota la instal·lació de camp des de l'equipament de la serra de l'Obac, però també de manera remota i poder fer comprovacions d'incidències per poder solucionar-les sense haver-se de desplaçar al mateix lloc.

El falcó pelegrí és un dels rapinyaires diürns presents al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Fa més de quaranta anys que es tenen dades de l'evolució del poblament d'aquesta espècie al parc natural, i diversos estudis de naturalistes vallesans així ho corroboren. Als anys vuitanta del segle passat es coneixien dues parelles i a la dècada de 1990 l'increment de territoris de falcó pelegrí arribava fins a vuit parelles. En els darrers anys, s'han localitzat sis parelles més de falcons pelegrins al parc natural, on hi ha establerts catorze territoris ben definits.