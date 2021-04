Joncadella beneeix la segona campana que presidirà el santuari

El santuari de la Mare de Déu de Joncadella, a Sant Joan de Vilatorrada,acollirà demà, diumenge, la benedicció de la segona campana de les quatre que es preveu instal·lar al temple d'aquí al 2024. La nova campana, anomenada Mare de Déu del Roser, es beneirà durant la missa solemne, que presidirà el mossèn custodi del santuari, Manel López.

La nova campana que demà s'estrenarà se sumarà a la que ja es va beneir el mes de desembre passat amb l'objectiu de recuperar els tocs característics al temple bagenc. La benedicció del nou element del santuari es farà durant l'ofici previst per la una del migdia. El desembre passat, ja va tenir lloc el ritual per beneir la primera campana, la més petita, que fa uns 60 quilos i s'anomena Montserrat. A partir de demà, el santuari ja en disposarà d'una altra. La intenció és que de cara al 2024, any del 75è aniversari de l'entronització de l'actual talla de la Mare de Déu de Joncadella, el campanar tingui quatre campanes.

El nou element s'instal·larà al seu lloc aquest mes de maig i la intenció és que les campanes toquin cada hora i, a més, serveixin per anunciar les misses i els funerals al santuari. Un sistema informàtic s'encarregarà que sonin quan correspon.