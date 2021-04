Artés millora els accessos al polígon i hi crea un espai per a vianants i bicis

L'Ajuntament d'Artés ha realitzat diverses obres de millora al polígon industrial que afecten tant la seguretat i la mobilitat com la seva connectivitat.

En concret, s'ha actuat en els accessos al polígon des de la carretera BV-4512, amb la projecció d'espais centrals de desacceleració en els accessos preexistents, i s'ha creat una nova sortida a l'extrem nord-est, amb beneficis per al trànsit de la zona molt freqüentada per vehicles pesants. També s'ha urbanitzat un tram del carrer Sant Antoni Maria Claret, i s'hi ha creat un passeig per a vianants i bicicletes. A més, s'ha instal·lat un sistema de videovigilància.

Les obres han costat 522.315 euros, finançades per la Diputació, l'Ajuntament i l'Associació d'Empresaris del Polígon d'Artés.