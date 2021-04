Montserrat celebra avui la seva diada a mig gas però amb un 80% d'ocupació

Montserrat preveu recuperar avui una certa normalitat coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu i l'obertura, des d'ahir, de la mobilitat per tot Catalunya. Si bé degut a la pandèmia les celebracions pròpies del 27 d'abril quedaran limitades bàsicament a la missa conventual de les 11, s'espera una bona afluència al santuari, i més tenint en compte que l'any passat la festa ja no es va poder celebrar amb públic. L'hotel Abat Cisneros tenia per a aquesta passada nit una ocupació del 80%, mentre que a les cel·les era del 50%, i ahir al matí les reserves a través d'Internet o per telèfon per poder assistir a la litúrgia d'avui a les 11 ja s'havien esgotat.

La festivitat de la Mare de Déu de Montserrat ja va arrencar anit amb la vetlla de 2/4 de 10, tot i que l'acte central serà la missa d'avui a les 11. Amb la nova normativa que ha entrat en vigor des d'aquest dilluns, l'aforament a l'interior de la basílica s'ha ampliat fins a 250 persones, si bé la reserva telemàtica ja fa hores que ha esgotat les places. Fonts del Santuari també han explicat que hi ha una forta demanda per poder visitar el cambril (des que acaba l'ofici de laudes i comença el de vespres), però s'espera que hi pugui accedir tothom.

Tret del parèntesi de Setmana Santa, Montserrat ha estat mesos buida de turistes i a l'hotel i les cel·les l'ocupació s'ha disparat sobretot aquesta passada nit per la demanda de clients que volien ser a la vetlla i passar la jornada d'avui a Montserrat en la seva festivitat.

Tanmateix, la pandèmia ha obligat a prendre mesures que han limitat la celebració. A les misses, presidides pel Pare Abat no hi ha pogut assistir cap bisbe com era habitual, i tampoc no hi ha hagut les tradicionals sardanes després de la vetlla i de la missa d'avui. El Museu també és tancat, i no obrirà fins dissabte, 1 de maig, de moment els caps de setmana de 10 a 2. En canvi, si que hi ha en servei l'espai audiovisual i les botigues i la restauració (amb les restriccions indicades), tret de l'edifici dels Apòstols.

El cremallera funciona amb l'horari de temporada baixa, i l'aeri obrirà divendres , 30 d'abril, de moment de divendres a diumenge de 2/4 de 10 del matí a 7 de la tarda.