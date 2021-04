Sant Mateu rep el projecte per adequar el local de la rectoria de Valls de Torroella

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages el projecte executiu d'adequació del local de la rectoria de Valls de Torroella. Amb aquest projecte el consistori disposa de la documentació necessària per executar les obres i adequar l'espai de la rectoria per desenvolupar activitats lúdiques, socials i culturals al nucli de Valls, ja que els edificis municipals són insuficients per satisfer aquesta demanda.

L'Ajuntament té signat un conveni de cessió d'aquest espai amb el Bisbat de Solsona. El projecte contempla l'endreça dels espais de la rectoria per habilitar accessos independents a totes les sales i millorar-ne la funcionalitat. També s'intervé en l'edifici així com en els sistemes de climatització per tal de millorar l'eficiència energètica de l'espai i el confort dels usuaris. El cost de les obres incloses en aquest projecte és de 75.664 euros.

Aquest projecte desenvolupa una de les propostes incloses en l'Estudi d'adequació del local lliurat l'any 2019 i que donava compliment a la normativa vigent.