El Bages reclama a FGC que estudiï la viabilitat de fer un metro comarcal

El Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages s'ha posicionat sobre els projectes previstos i anunciat per Ferrocarrils de la Generalitat a la comarca, molt concretament a Manresa. Aplaudeix la voluntat d'inversió concretada en el soterrament i perllongació de la línia a la capital, però alhora reclama que es torni a posar clarament i de manera concreta damunt la taula la idea de perllongar els serveis de passatgers cap a altres poblacions que actualment no disposen d'aquest servei.

Així, el Consell d'Alcaldesses i Alcaldes manifesta que «entenem que el tren pot jugar un paper importantíssim en aconseguir una mobilitat més sostenible al conjunt del pla de Bages i, per aquest motiu demanem al Departament de Territori i Sostenibilitat i a FGC que inici els tràmits per a la redacció dels estudis necessaris per conèixer la viabilitat tècnica i econòmica per transformar les actuals línies de mercaderies de Sallent i Súria en línies de passatgers de tal manera que Ferrocarrils es converteixi en un autèntic metro comarcal», així com la possibilitat de «crear noves estacions que donin servei al barri de la Parada, al parc Tecnològic i el Parc de l'Agulla (a Manresa), Pineda de Bages (Sant Fruitós de Bages), Santpedor, Sallent, Callús i Súria».

En paral·lel, aquest mateix organ que agrupa les alcaldesses i alcaldes de la comarca subratlla que «celebra l'anunci de l'arribada d'importants inversions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la línia Llobregat. Unes inversions que ara es concreten amb una primera actuació a Manresa per integrar i perllongar la línia a la ciutat i que suposaran un gran projecte de transformació urbanística i de millora del servei i que han de tenir continuïtat amb la millora dels vehicles, el temps de viatge i les freqüències».

En un comunicat fet públic, es recorda que el mes de desembre de 2019 el Consell d'Alcaldesses i Alcaldes i els plenaris dels municipis de la comarca del Bages van aprovar una declaració institucional sobre la mobilitat viària i ferroviària de les Comarques Centrals amb l'àrea de Barcelona.

En els punts d'aquest manifest s'hi palesaven diverses reivindicacions respecte la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, com ara la millora de la línia als trams urbans, «per tal d'integrar-la adequadament a les poblacions i evitar que continuïn esdevenint una barrera. Així com l'estudi del seu perllongament a Manresa, vers el centre de la ciutat». També la d'estudiar «la millora del servei», referintse tant al temps com a la freqüència entre Manresa i Martorell, «amb la possibilitat de trens semidirectes, i el perllongament del servei a la comarca per tal que es converteixi en el metro del Bages i la connexió amb el Baix Llobregat per millorar l'arribada a l'aeroport».

Tal i com ja ha anat explicant aquest diari, cal recordar que fa poc més d'una dècada la Generalitat va presentar la proposta d'implantar un tren-tram al Bages que plantejava que, per una banda, connectés la xarxa de FGC amb el tren de la Renfe de Manresa, recuperant l'antic traçat pel centre de la ciutat; i, per l'altra, enllacés la capital del Bages amb els nuclis de Sant Joan de Vilatorrada, Sallent i Súria. D'aquesta idea se'n va arribar a presentar l'estudi informatiu a Manresa el 24 de novembre del 2009, davant alcaldes, regidors i diputades de la comarca.