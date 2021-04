Residències del Bages reclamen al Govern les places públiques pendents

Municipis del Bages han sol·licitat a la Generalitat la concertació de noves places públiques de residència per poder donar resposta a la forta demanda que diuen que tenen per part de famílies amb dificultats per poder-hi accedir. Generalment es tracta de municipis amb centres per a la gent gran de creació o ampliació relativament recent que fan curt amb l'actual nombre de places concertades, entre altres coses perquè encara no se'ls han adjudicat totes les que tenien pactades amb el conveni.

És el cas de Castellgalí, que ja va fer la sol·licitud a començament d'any «i encara no tenim resposta», lamenta l'alcalde de la població, Cristòfol Gimeno. En aquest municipi hi ha un centre amb 90 places de residència, de les quals 45 haurien de ser concertades i hores d'ara només n'hi ha 10. «El projecte està concebut com a mixte al 50% entre places públiques i privades, i voldríem arribar-hi com més aviat millor», diu Gimeno. «És el compromís adquirit» però lamenta que encara s'està lluny d'assolir, i per això s'ha fet una nova reclamació dos anys després que no s'ha rebut cap nova plaça. En canvi, el centre de dia ja està cobert, amb 5 places públiques de les 10 que té.

Sant Fruitós també ha demanat formalment al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat la creació de noves places públiques concertades per a la residència per a la gent gran El Lledoner.

En aquest cas, el centre consta d'un total de 71 places de les quals des del 2017 n'hi ha 7 de concertades, que són «totalment insuficients en un moment en què les residències són molt necessàries i de molt difícil accés», lamenta la regidora d'Atenció a les Persones, Cristina Murcia. Recorda que la residència de Sant Fruitós «es va fer amb recursos públics i privats, i els públics els hi va posar l'Ajuntament», i per això entén que «si la construcció l'ha assumida el poble» ara la Generalitat hauria de compensar aquest esforç amb més places públiques, tenint en compte que les places públiques en centres concertats són a preu públic per l'usuari i la Generalitat assumeix la diferència de cost de la tarifa de cada centre.

Amb aquesta sol·licitud l'Ajuntament de Sant Fruitós vol donar resposta a les necessitats de la gent gran del municipi que no disposen dels recursos econòmics necessaris per assumir el cost d'aquest servei, fins al punt que «hi ha gent que ha de marxar a buscar places en altres residències», assegura Murcia.