Sant Joan dedica una emotiva cerimònia a mossèn Serra

Una missa exequial molt emotiva va servir com a acte d'homenatge i comiat de Sant Joan a mossèn Joan Carles Serra Permanyer. Rector de Ripoll els darrers anys, tenia un fort lligam amb la població bagenca, on va arribar el 2001 i s'hi va ordenar de diaca l'any següent. Serra va morir l'1 d'abril a 62 anys a causa del coronavirus. La mort del religiós ha commocionat sectors eclesials i socials de Sant Joan i de Fals i Rajadell, on també havia tingut lligams. D'aquí que feligresos de les tres parròquies assistissin a la cerimònia que es va fer dissabte a la nit.

La missa la va presidir l'arxipreste de Manresa, Joan Antoni Castillo, amb sis capellans més: els dos titulars de la parròquia joanenca, dos mossens de Sant Vicenç, el sacerdot de la comunitat ucraïnesa resident a Sant Joan i un nebot del finat que és prevere, com altres membres d'una extensa família representada en la cerimònia -acompanyada de cants amb guitarres- i que va prendre part en els parlaments de record a Serra. Un centenar llarg de persones va participar de la missa, seguint les mesures anticovid.

En la cerimònia es va desgranar la figura del capellà, que tot i marxar de Sant Joan el 2006 va mantenir permanents lligams amb la població bagenca. Es va destacar el fet que Serra era una persona molt empàtica, atenta, agradable i de caràcter alegre i jovial, «servidor de tothom, oblidant-se d'ell mateix». De fet, en l'esclat de la pandèmia es va implicar com pocs al Ripollès per fer arribar elements de protecció contra la covid. Al final, però, el virus se l'acabaria enduent a ell.

També es va ressaltar que en les seves celebracions, Serra sempre sabia jugar prou bé amb les paraules per cridar l'atenció dels assistents, fossin creients o no alhora que «com Jesús, era un autèntic bon pastor del seu ramat». Molt actiu i «incansable» continuava fins que la covid el va atrapar compaginant la seva tasca pastoral amb la docent. Feia més de dues dècades que duia a terme classes a secundària en diversos instituts de la Catalunya central.