L'Aeri de Montserrat reobre aquest divendres amb el certificat Safe Tourism

L'Aeri de Montserrat reobrirà aquest divendres, 30 d'abril, i ho farà estrenant el certificat amb el segell Safe Tourism que atorga l'Instituto de Calidad Turística Española (ICTE). La infraestructura, segons explica l'abadia en un comunicat, ha passat una rigorosa auditoria realitzada per Bureau Veritas. La distinció, promoguda per la Secretaria d'Estat de Turisme d'Espanya, reconeix el treball de l'Aeri en matèria de seguretat i higiene, i d'aquesta manera el posiciona entre el grup capdavanter d'empreses turístiques que han pres mesures especials per afrontar la situació provocada per la covid-19.

Amb l'aixecament del confinament comarcal de Catalunya, l'Aeri tornarà a oferir servei cada divendres, dissabte i diumenge, de 9.30 h a 19 h i més endavant es preveu que s'ampliï a tots els dies de la setmana.

Proposta d'activitat cultural combinada amb el bitllet de l'Aeri

Per tal de fer arribar l'experiència de pujar a Montserrat amb el telefèric a infants, joves i gent gran, l'Aeri ha preparat dues modalitats d'activitats que inclouen el bitllet d'anada i tornada i la visita comentada a l'Espai Audiovisual "Montserrat, portes endins" –que mostra la història i la vida de la comunitat benedictina, dins dels eixos que configuren el més significatiu de Montserrat: muntanya, monestir i Santuari- o al Museu -concretament a la col·lecció d'arqueologia de l'Orient Bíblic, a través de l'activitat "Les mòmies parlen", en una visita comentada d'una hora que permetrà conèixer la vida de l'Antic Egipte i aprendre a valorar el patrimoni arqueològic-.

Les activitats s'inicien a l'estació inferior de l'Aeri, on el guia acompanya al grup en el viatge de pujada tot contemplant i explicant els valors naturals, paisatgístics de la muntanya i de l'entorn.

L'Aeri ofereix la possibilitat de comprar els bitllets a través de la pàgina web (www.aeridemontserrat.com) i reservar també la franja horària de pujada i de baixada per tal d'evitar cues i complir amb els protocols de seguretat per la pandèmia.