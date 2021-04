Sant Fruitós impulsa els primers pressupostos participatius del municipi

Els veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages podran decidir, per primera vegada, quines inversions es realitzen al municipi, després que l'Ajuntament ha posat en marxa aquest 2021 els primers pressupostos participatius amb una partida per a inversions de 75.000?euros.

El procés arrancarà el dijous 6 de maig amb l'obertura del període per a poder presentar propostes per part de la ciutadania i de les entitats locals, i que no es tancarà fins al 7 de juny.

Totes les persones empadronades al municipi majors de setze anys i les entitats locals, poden presentar propostes d'actuacions d'inversió que suposin una millora pel municipi i que s'adeqüin a la normativa vigent. Les propostes es poden presentar telemàticament o de forma presencial a l'ajuntament, omplint el formulari de sol·licitud i una memòria descriptiva de l'actuació.

Un cop recollides totes les propostes, els tècnics de les diferents àrees de l'Ajuntament valoraran la viabilitat de cadascun dels projectes i posteriorment s'exposaran públicament totes les propostes finalistes. A partir d'aquí, de l'1 al 31 de juliol, s'obrirà el termini perquè tots els santfruitosencs i santfruitosenques majors de setze anys puguin votar les propostes que més s'adeqüin als seus interessos, i durant el mes de setembre es presentarà públicament la proposta o propostes guanyadores.

Els pressupostos participatius són una iniciativa de l'Ajuntament que neix amb la voluntat de donar una passa endavant en termes d'implicació de la ciutadania en la governança municipal. Es pot trobar tota la informació de la iniciativa a: https://www.santfruitos.cat/ambits/participacio/pressupost-participatiu-2021