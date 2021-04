Els turistes tornen a Montserrat per celebrar una diada amb limitacions

A poc a poc, Montserrat va recuperant visitants en un retorn lent cap a la normalitat a partir de la desescalada que va començar dilluns, i que ha tingut els primers efectes en la festivitat de la seva Mare de Déu, aquesta setmana.

La d'enguany ha estat una diada atípica, per bé que a diferència de l'any passat s'ha pogut celebrar tot i les limitacions imposades per la pandèmia, i això ha portat molt més turistes a la basílica que el que hi ha hagut aquests darrers mesos, però encara lluny d'una diada normal. El Museu també és tancat, i no obrirà fins dissabte, de moment els caps de setmana de 10 a 2. En canvi, si que hi ha en servei l'espai audiovisual i les botigues i la restauració, tret de l'edifici dels Apòstols.

Demà és previst que entri en funcionament l'aeri, de moment de divendres a diumenge de 2/4 de 10 del matí a 7 de la tarda.