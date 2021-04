Ajuntament i Govern acorden revisar el pla especial del centre històric de Cardona

L'Ajuntament de Cardona i el Departament de Cultura promouran conjuntament una comissió que tindrà per objectiu revisar el pla especial de protecció del centre històric de la vila ducal. Aquest és el compromís que va adquirir la Consellera de Cultura, Àngels Ponsa, després de visitar la població, on es va reunir amb membres de la corporació per parlar de projectes culturals a la vila

L'alcalde cardoní, Ferran Estruch, va instar Ponsa a tirar endavant la creació, conjuntament amb la Directora General de Patrimoni, Elsa Ibar, d'aquesta comissió per revisar aquest pla especial d'un nucli antic que està declarat bé d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya l'any 1992.

Estruch va posar en relleu que aquest pla és important perquè protegeix tot un conjunt històric i patrimonial «d'alta rellevància per al país». La petició de revisar-lo és, segons Estruch, del tot «urgent» per tal «d'adaptar-lo al segle XXI i facilitar la seva rehabilitació i sobretot la viabilitat».

En aquest sentit, la conselleria de Cultura va adoptar «el compromís» de fer la comissió conjunta amb Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb el lideratge de la seva directora general, Elsa Ibar, i una representació tècnica i política de l'Ajuntament de Cardona, per impulsar, segons l'alcalde, «una revisió del pla especial que ha d'equilibrar la necessària protecció del patrimoni amb la urgent rehabilitació i la flexibilització de la normativa per posar-la al dia».

A nivell de cultura popular, el consistori va posar sobre la taula l'aposta del municipi, malgrat la pandèmia, de programar música i dansa responent a la necessitat de «reactivar la cultura popular i els espais». En aquest sentit, Estruch també va traslladar a la consellera la necessitat de poder celebrar la Festa Major de la vila en la mesura que la situació sanitària ho permeti, així com la tradicional festa del corre de bou.

També es va instar a aprofundir cap a un model de gestió del Castell de Cardona on el municipi tingui un pes molt més rellevant, cap a un model més eficient i millor i que aconsegueixi promocionar la destinació en el seu conjunt des d'un únic gestor que és la Fundació Cardona Històrica.