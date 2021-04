Artés dona el tret de sortida als cribratges massius amb automostra nasal

El Departament de Salut ha començat aquest divendres a Artés la campanya de cribratges massius amb proves diagnòstiques de la covid-19 a la Regió Sanitària de la Catalunya Central, que es fa a través dels Centres d'Atenció Primària. De les 10 del matí i fins a la una del migdia desenes de persones de l'àrea bàsica de Salut, que inclou els municipis d'Artés, Avinyó, Sant Feliu Sasserra, Calders, Monistrol de Calders i Santa Maria d'Oló, han passat per la carpa instal·lada a l'exterior del CAP per fer-se allà mateix la prova o recollir-la per fer-se-la a casa.

Les proves s'adrecen a persones de menys de 70 anys asimptomàtiques, que no hagin passat la covid-19 en els darrers 3 mesos i que no hagin completat la pauta de vacunació. Els resultats es coneixen en 24/72 hores a través de la Meva Salut. A partir de la setmana que ve s'hi sumen també al CAP de la Sagrada Família i el de les Bases de Manresa; Santa Margarida de Montbui, Torelló, Berga i Solsona.

Les persones que hi participen poden recollir l'estoig d'autopresa en un espai designat als centres d'atenció primària dels municipis designats per l'Agència de Salut Pública seguint criteris epidemiològics i poblacionals. En concret Artés, on avui es s'ha fet el primer dia de cribratge, l'espai obrirà a partir de la setmana que ve els dimarts de 10 a 13h i els dijous de 15 a 18h. Cada participant podrà fer-se una PCR cada quinze dies mentre duri la realització del cribratge al territori.

També al Bages es faran cribratges a dos punts de Manresa: al CAP de la Sagrada Família, que començarà dimarts que ve i obrirà dimarts de 17 a 19h i els dimecres i divendres de 10 a 12h; i a les Bases de Manresa on es distribuiran i recolliran els kits d'automostra en una carpa instal·lada a l'exterior, els dimarts de 17 a 19h, i dimecres i divendres de 10 a 12h. A l'Anoia, el punt de cribratge és al nou mòdul habilitat a Santa Margarida de Montbui i a partir de la setmana que ve es faran cribratges dimarts de 15 a 17h i dijous de 10 a 13h. A Berga, es faran dilluns i divendres pels matins d'11:30 a 14:30h i dimecres de 15 a 18h de la tarda i a Solsona, dilluns i divendres d'11:30 a 14:30h i dimecres de 15 a 18h.

En el moment de la recollida del kit, un gestor covid s'encarrega de registrar les dades dels participants per fer-ne el seguiment. La prova es pot fer en el mateix moment o emportar-se-la a casa i lliurar-la posteriorment al mateix punt de recollida en un temps màxim de 30 minuts des de la recollida de la mostra. El kit per a l'autopresa conté una bossa amb tancament hermètic, un escovilló, un tub on s'ha de dipositar la mostra, una tovalloleta desinfectant i dues etiquetes.



Com es fa l'automostra nasal

El procediment és senzill i cal seguir els passos detallats al propi kit. Un cop rentades les mans i oberta la bossa, s'introdueix l'escovilló uns 2 centímetres per la primera fossa nasal, es gira dins del nas fregant-lo contra les parets durant 5 segons i es retira suaument. Amb el mateix escovilló, s'ha de repetir aquest procediment amb l'altra fossa nasal. Un cop finalitzat, s'introdueix al tub, es tapa i es guarda a la bossa amb tancament per ser retornar al punt de recollida. Cal també col·locar correctament les etiquetes amb codis de barra incloses en el lot d'automostra.

El laboratori del Banc de Sang i de Teixits analitzarà les mostres rebudes. Les persones que hagin participat en el cribratge podran consultar el resultat de la PCR a La Meva Salut entre 48 i 72 hores des de la seva recollida. Si el resultat és positiu, se'ls contactarà des del Servei de Vigilància Epidemiològica per fer l'estudi de contactes i dictar l'aïllament pertinent.



Tallar les cadenes de contagis

Els cribratges «ens permeten detectar persones asimptomàtiques que, sense saber-ho puguin transmetre el virus», explica la subdirectora general de Salut Pública, Imma Cervós. Per això, mentre s'avança en la campanya de vacunació, els cribratges «ens poden ajudar a avançar-nos al virus i tallar el màxim nombre cadenes de transmissió de persones asimptomàtiques». Per aquest motiu, insta tothom dels municipis on es fa la campanya a que hi participin mentre recorda que a la vegada «cal mantenir les mesures de protecció de distància social, rentat de mans, ús de mascareta i ventilació dels espais».